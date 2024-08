UFG abre processo seletivo com vagas para diferentes áreas e salários de mais de R$ 6 mil

Interessados podem se inscrever de forma online no site de sistema de concurso da instituição

Davi Galvão - 04 de agosto de 2024

(Foto: Secom/UFG-Reprodução)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com 20 vagas em aberto, com o intuito de preencher o quadro de funcionários da instituição, para o cargo de professor substituto.

Os profissionais aprovados no certame deverão cumprir jornadas de 20 a 40h semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.681,35 a R$ 6.356,02.

As inscrições para o concurso começam no dia 07 de agosto e vão até o 14 do mesmo mês, podendo ser realizadas através do site SISCONCURSOS. A taxa é de R$ 50.

As oportunidades são para o campus de Goiânia e para docentes nas áreas de língua portuguesa (01), anatomia e escultura dental/materiais dentários/dentística (01), educação em ciências – ensino de biologia (01), antropologia (01), tecnologias, mídias e práticas publicitárias (01), imagem e fotografia publicitária (01), saúde mental e medicina legal (01) e patologia (01).

Há ainda vagas para as áreas de ciências econômicas (03), história (01), alimentos e nutrição básica (01), ciência da computação (02), matemática/estatística (01), medicina de família e comunidade (01), histologia, embriologia e biologia celular (02).

Ainda, para o campus Goiás, há uma vaga para docentes aptos a lecionarem matérias no curso de Letras.

Mais informações estão disponíveis tanto no edital de condições gerais quanto no de condições específicas.