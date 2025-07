McDonald’s anuncia 150 vagas em diversas unidades de Goiânia com série de benefícios

Contratações incluem escalas de trabalho nos modelos 5x2 ou 6x1, com possibilidade de atuação nos turnos diurno, noturno ou na madrugada

Davi Galvão - 05 de julho de 2025

Unidade do McDonald’s em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O McDonald’s está com 150 vagas abertas para o cargo de atendente de restaurante em Goiânia. As oportunidades são destinadas às unidades localizadas no Passeio das Águas Shopping, Buriti Shopping, T-63 no Setor Nova Suíça e no Drive da Avenida Jamel Cecílio.

As contratações incluem escalas de trabalho nos modelos 5×2 ou 6×1, com possibilidade de atuação nos turnos diurno, noturno ou na madrugada.

A rede oferece benefícios como assistências médica e odontológica, acesso ao Gympass (academia), seguro de vida, vale-transporte, refeição no local e trilha de desenvolvimento profissional.

Além disso, os contratados têm direito à participação nos lucros (PPR) e a um adicional de assiduidade de 10%. Os interessados podem entrar em contato diretamente com cada unidade por meio dos números informados nas lojas.

Confira as unidades e os contatos:

Passeio das Águas Shopping: 62-99354-9837

Buriti Shopping: 62-99683-0865

T-63 Setor Nova Suíça: 62-99287-1937

Drive Jamel Cecílio: 62-99412-5527

