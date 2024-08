Com Eduardo Bolsonaro presente, Fred Rodrigues é oficializado candidato a prefeito de Goiânia

Leonardo Rizzo foi escolhido para compor como vice após Humberto Teófilo não ser liberado pelo partido

Pedro Hara - 05 de agosto de 2024

Fred Rodrigues foi oficializado candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PL. (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

Durante convenção partidária que contou com a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Fred Rodrigues foi oficializado como candidato do PL à Prefeitura de Goiânia, nesta segunda-feira (05).

Além do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o evento contou com a presença dos deputados federais Gustavo Gayer (PL) e Professor Alcides (PL), o senador e presidente estadual do PL, Wilder Morais, o deputado estadual Major Araújo (PL) e o ex-deputado estadual Humberto Teófilo (DC).

Leonardo Rizzo (Novo) foi escolhido para compor como vice após Teófilo não ser liberado pela Democracia Cristã, que optou pelo projeto de Sandro Mabel (UB).

“Nós esperamos literalmente até o último dia, mas não teve a possibilidade de composição. Tivemos que fazer uma escolha e o Novo, que já estava compondo com a gente, veio avalizado pelo Delegado Humberto Teófilo, que sem dúvida achou uma excelente opção”, explicou Fred.

A saúde foi escolhida por Fred como principal problema de Goiânia e será a primeira área a receber atenção em um futuro mandato.

“A saúde está um caos e não pode esperar. A gente tem uma logística muito pobre”, afirmou o agora candidato a prefeito.