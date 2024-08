Concurso em Goiás com salários de até R$ 3,5 mil prorroga prazo para inscrições; veja novas datas

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior

Augusto Araújo - 06 de agosto de 2024

Candidatos realizando prova de concurso. (Foto: Reprodução)

A Câmara de Mossâmedes, cidade a 151 km de Goiânia, anunciou a prorrogação no prazo para inscrições no Concurso Público do município.

Agora, os interessados poderão se registrar entre as 10h do dia 12 de agosto e 23h59 do dia 29 de agosto, por meio da plataforma da Fundação Aroeira, banca organizadora do certame. As inscrições possuem taxas de R$ 80 até R$ 150.

O concurso é voltado para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, havendo 08 vagas para início imediato e as demais para formação de cadastro de reservas.

São elas: Auxiliar de Serviços Gerais (01); Vigia (02); Motorista (01); Contador (01); Controlador Interno (01); Gestor Legislativo (01); Procurador (01).

As remunerações variam entre R$ 1.412 e R$ 3.500, com jornadas de trabalho entre 30h e 40h semanais, conforme o cargo.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, sendo que alguns cargos também exigirão prova discursiva e de títulos. As avaliações estão previstas para o dia 22 de setembro.

Para mais informações a respeito do concurso, leia o edital.