Prefeitura de Anápolis define comissão responsável pela organização do próximo concurso público

Integrantes terão a responsabilidade de conduzir todas as etapas necessárias para a realização do certame

Davi Galvão - 15 de abril de 2025

Plenário da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

A Prefeitura de Anápolis nomeou oficialmente os membros da comissão organizadora do concurso público que vai preencher 11 vagas na Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor.

A portaria foi publicada pela Secretaria Municipal de Economia e Planejamento e consta no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (14).

A comissão será presidida por Pedro Henrique Fonseca Bernardes. Também integram o grupo os servidores Marcelo de Lima Gaya e Ariovaldo Batista Pires, como membros titulares.

Já os suplentes nomeados são Sônia Maria Sepúlveda Borges, Josué Marinho Batista e Nélia Luize Mello Rosa.

Os integrantes terão a responsabilidade de conduzir todas as etapas necessárias para a realização do certame, com base nas normas legais vigentes.

