Esses são os locais que não podem ser visitados (é proibido!)

Esses destinos permanecem fora do alcance da maioria das pessoas, despertando curiosidade e muito mistério

Magno Oliver - 06 de agosto de 2024

(Foto: Kelen Leite/ICMBIO/Agência Brasil)

Existem alguns locais que todo mundo tem vontade de viajar para conhecer, mas muitas vezes não consegue. Um bom passeio nos permite explorar culturas diferentes, paisagens e histórias novas.

No entanto, existem locais ao redor do mundo que, por diversos motivos, não são liberados para visitação, não sendo acessíveis para os turistas.

Sendo assim, um canal no YouTube descobriu algumas regiões no Brasil em que a visitação é expressamente proibida.

O canal no YouTube do @horinzogeoo reuniu lugares no Brasil em que a visitação por turistas não é autorizada.

Sejam por razões de segurança, proteção ambiental ou questões políticas, esses destinos permanecem fora do alcance da maioria das pessoas, despertando ainda mais curiosidade e mistério.

1 – Arquipélago de Alcatrazes

O Arquipélago de Alcatrazes é formado por 5 ilhas maiores, onde a principal delas é a ilha de alcatrazes. É o maior sítio reprodutivo de aves marinhas da costa brasileira, estando localizada a 45 km de São Sebastião, em São Paulo. O desembarque lá é proibido.

2 – Arquipélago Trindade e Martin Vaz

Localizado a 1200 km da costa do Espírito Santo, são necessários 4 dias de viagem de navio para chegar ao local. O acesso é restrito e apenas militares das Forças Armadas e cientistas têm acesso ao posto oceanográfico da ilha da Trindade.

3 – Base de lançamento da Alcântara

Nessa base, não são permitidas visitas turísticas. O motivo é que ela faz parte da força aérea brasileira, estando localizada a 32 km de São Luís, no Maranhão.

4 – Vale do Javari

Por fim, o Vale do Javari, localizado no Amazonas, abriga diversas tribos indígenas. É considerado o maior território indígena do país com maior registro de grupos em isolamento voluntário. De acordo com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), são ao menos 19 grupos comprovados.

Confira o vídeo completo com a lista de lugares:

