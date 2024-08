Grêmio recebe Corinthians pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil; veja onde assistir

Clubes buscam vitória simples para passar de fase, após partida sem gols no jogo de ida

Augusto Araújo - 06 de agosto de 2024

Grêmio e Corinthians se enfrentam pela Copa do Brasil. (Montagem: Lucas Uebel / Rodrigo Coca)

Nesta quarta-feira (07), Grêmio e Corinthians se enfrentam novamente, pelo jogo de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil.

No primeiro confronto entre as equipes, em São Paulo (SP), o placar não saiu do 0 a 0 após 90 minutos. Agora, as equipes vão duelar no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), já que a casa do Imortal ainda está sem condições de uso após as enchentes no Rio Grande do Sul.

Caso qualquer um dos lados saia vencedor, se classifica direto para a próxima fase. No entanto, se houver um novo empate, aí a decisão será nas cobranças alternadas de pênaltis.

A partida está prevista para começar às 21h30. Quem comandará a equipe de arbitragem é Bruno Arleu de Araújo (RJ).

Pela TV aberta, a Rede Globo será a responsável pela transmissão do jogo. Pela TV a cabo, o SporTV e Premiere também trazem todas as emoções do confronto.

Já pelas plataformas online, Globoplay e Prime Video transmitem o duelo. Os fãs também podem acompanhar os principais lances em tempo real por meio do Placar UOL e pelo Globo Esporte.