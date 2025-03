6 coisas que todo mundo podia comprar antes e agora são consideradas luxo

No passado, elas eram bem acessíveis ao público em geral. Hoje em dia, a história é completamente diferente

Magno Oliver - 30 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Pratik Gupta/Pexels)

Uma série de coisas que podíamos comprar tranquilamente no passado, hoje em dia viraram artigos de luxo para se adquirir.

Com a inflação, aumento da carga tributária e a frequente instabilidade financeira, a aquisição desses itens exigiu maior capacidade de renda do consumidor.

Agora, apenas uma pequena parcela dos brasileiros consegue acesso a esses luxos.

1. Café

Com a inflação nos preços dos alimentos e mudança nas temperaturas do planeta, o café teve uma baixa na produção.

Assim, esses fatores levaram ao aumento do preço do grão e atualmente está complicado comprar café no mercado.

O preço está fazendo consumidores buscarem opções como chás ou sucos.

2. Carro Popular

Comprar um carro novo hoje em dia também está fora de cogitação para alguns brasileiros.

Isso porque, no passado, comprar um carro novo era uma conquista acessível para muitas pessoas de classe média. Com o aumento dos preços e a crise econômica, carros novos se tornaram itens exclusivos, com modelos populares a partir de R$ 90.000.

3. Comprar a casa própria

Comprar casa própria virou um sonho muito complicado de se realizar.

Assim, a casa própria era vista como o sonho de muitos trabalhadores, mas com os altos preços do mercado imobiliário e as taxas de juros elevadas, esse sonho se tornou um luxo inacessível para muitas famílias brasileiras.

4. Conseguir comprar ingresso para shows e eventos

Outro item que virou artigo de luxo hoje em dia é ingresso para shows ou eventos.

Assim, ir a um show ou evento popular era uma atividade comum para diversas classes sociais no passado. Hoje em dia, os preços dos ingressos para grandes eventos podem ultrapassar R$ 500.

Muitos valores de venda de ingressos se tornaram inacessíveis para grande parte da população.

5. Fazer uma viagem internacional

Outro item que virou sonho impossível de realizar é conseguir realizar uma viagem internacional.

Antigamente, viajar para o exterior era uma opção viável para muitas famílias. No entanto, com o aumento dos custos de passagens e da inflação da economia, viajar para outros lugares do mundo se tornou um luxo inacessível, com preços de passagens aéreas frequentemente ultrapassando os mais de R$ 5.000.

6. Comprar um smartphone

Outro item quase impossível de conseguir comprar hoje em dia é o smartphone.

O que antes era uma compra muito comum para algumas pessoas, hoje em dia se tornou um verdadeiro luxo.

Acontece que o preço dos modelos mais avançados subiram, dividiram os lançamentos em categorias e isso fez com que a compra de um novo aparelho fosse um desafio para grande parte da população.

