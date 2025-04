Pequena mudança na alimentação pode prolongar a vida

Estudo percebeu um novo direcionamento na forma de comer que vai ajudar muita gente a viver com mais saúde

Magno Oliver - 01 de abril de 2025

Nutricionista aponta que alimentação pobre leva a diversos problemas de desenvolvimento (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quando o assunto é alimentação e cuidados com a saúde, a ciência questiona: você tem se atentado para o que come nas refeições?

As novas tecnologias chegaram no mundo dos alimentos, alterando nossa percepção de sabor, componentes nutritivos e até a qualidade dos alimentos que consumimos no cotidiano.

Com as mudanças recentes, alguns pequenos hábitos na forma como comemos podem alterar drasticamente o encurtamento ou prolongação da nossa vida. No consumo de gorduras saudáveis principalmente.

Um estudo realizado pela Harvard TH Chan School of Public Health concluiu que substituir a manteiga por óleos vegetais pode ser uma das formas mais eficazes de aumentar a longevidade e melhorar a saúde.

A pesquisa analisou o comportamento alimentar de mais de 220.000 pessoas ao longo de mais de 30 anos. Assim, a cada quatro anos, os participantes relataram a frequência com que consumiam os alimentos.

A descoberta destacou a importância de considerar as fontes de gordura na dieta e seus efeitos benéficos e potenciais na saúde a longo prazo.

Dessa forma, os pesquisadores fizeram uma base com três estudos e observaram que o consumo de manteiga estava associado a um aumento de 15% no risco de morte prematura.

Em contraponto à análise, o consumo de óleos vegetais, como azeites, sojas e canola reduziu esse risco em 16%.

O texto mostrou que a troca de 10 gramas de manteiga por dia por óleos vegetais poderia reduzir as mortes por câncer em 11% e as mortes por doenças cardiovasculares em 6%. A informação gerou alerta para população.

Na análise de composição química da diferença entre as duas gorduras, concluiu-se que os óleos vegetais contém mais ácidos graxos insaturados. Eles são componentes benéficos para a saúde da mente e do coração.

