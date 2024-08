Jovem realiza sonho de conhecer restaurante de luxo em Goiânia e resultado surpreende

Influenciador compartilhou a experiência nas redes e acabou viralizando

Thiago Alonso - 06 de agosto de 2024

Influenciador foi surpreendido pelo estabelecimento. (Foto: Reprodução/Tik Tok)

Imagine realizar o sonho de conhecer um dos restaurantes mais luxuosos de Goiânia e, no final, se surpreender negativamente.

Esse foi o relato de um morador da capital, que – segundo ele – teve uma surpresa nada agradável ao conhecer uma das pizzarias mais badaladas da cidade.

Essa experiência foi vivida pelo influenciador Thiago Vieira (@thiagovieira734), que registrou toda a visita no perfil dele no TikTok.

Na rede social, a publicação já soma mais de 147,6 mil visualizações, além de ultrapassar as 5,5 mil curtidas.

Na postagem, o influenciador explica que o local é muito caro, mas decidiu conhecer mesmo assim.

No entanto, o primeiro empecilho surgiu na hora de escolher o pedido: no cardápio haviam várias palavras em italiano e, por isso, foi escolhida a pizza mais recomendada, sem nem saber do que se tratava.

“Aí você descobre que era uma pizza com três bifes crus em cima, mas agora precisa comer porque pediu”, explicou, indignado.

Não satisfeito, o homem afirma ter comido dois pedaços para “não desperdiçar”.

Nos comentários, seguidores riram da situação embaraçosa.

“Lembrete: não pedir coisas que nunca comi só para experimentar”, brincou um internauta.

“Essa frescura toda só porque pediu um rosbife sem saber o que era!”, ironizou outro.

“Nessa hora que fico feliz em ser pobre e comprar a pizza da tiazinha da esquina!”, comentou uma jovem.