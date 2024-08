Mães denunciam atraso na entrega de obras na Escola Municipal Professor Tasso Barros

Como 'solução', instituição anunciou aulas online enquanto reforma ainda não fica pronta

Samuel Leão - 06 de agosto de 2024

Colégio Municipal Tasso Barros. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Prevista para ser entregue nesta terça-feira (06), a reconstrução da Escola Municipal Professor Tasso Barros, que fica no bairro JK Nova Capital, em Anápolis, não foi finalizada, mesmo com o retorno das aulas previsto para acontecer na segunda-feira (05).

Com o retardo nas obras, que deveriam durar 06 meses, a maneira encontrada pela instituição para manter o cronograma foi migrar as aulas presenciais para o online, o que desagradou os pais.

Ao Portal 6, as mães relataram a insatisfação pela postergação do prazo, atrapalhando as rotinas das famílias que precisam do apoio da escola para desempenharem as atividades diárias.

“Disseram que as aulas já iriam retornar normalmente, nesta semana, mas depois, de última hora, avisaram que haveria uma semana de aulas à distância. Agora teremos que nos organizar”, desabafou Nayara Viana, de 37 anos, mãe de um aluno da unidade.

Segundo as denunciantes, a promessa de renovação da unidade teria se alongado além do prazo esperado e, mesmo com o anúncio de uma nova data, elas temem novos atrasos.

“Falaram que, em 7 dias a partir desta segunda (05), ou seja, na próxima, as aulas serão retomadas na unidade. O problema é que tá cheio de coisas por fazer, alambrados (cerca de arame) por instalar, estruturas no geral – especialmente a pintura da quadra, que precisa de prazo para secar, senão as crianças ficam respirando a tinta”, explicou uma delas.

Vale pontuar que essa é apenas uma das várias obras, prometidas pela gestão Roberto Naves, que passaram do prazo de término estabelecido inicialmente.

Em nota enviada ao Portal 6, a Prefeitura de Anápolis se limitou a dizer que a as obras foram concluídas e que a reinauguração está prevista para a próxima semana.

Leia a nota:

A Prefeitura de Anápolis informa que as obras de reforma da Escola Tasso Barros Villela estão concluídas. A reinauguração está prevista para a próxima semana, após a conclusão da mudança de estudantes e professores. Excepcionalmente, nesta semana, as aulas acontecem online como foi esclarecido aos pais em reunião.