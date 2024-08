Aniversário de Anápolis não teve entrega de grandes obras prometidas por Roberto Naves

Reconstrução do Centro POP, Centro Médico da Jaiara e Centro Administrativo ainda aguardam inauguração

Pedro Hara - 31 de julho de 2024

Roberto e Vivian Naves na comemoração do aniversário da cidade. (Foto: Divulgação)

Diferentemente dos últimos anos, quando o prefeito Roberto Naves (Republicanos) aproveitava a data ou a semana anterior ao aniversário de Anápolis para inaugurar as maiores obras, este ano não houve grandes entregas durante as comemorações dos 117 anos do município.

Conforme o calendário oficial divulgado no final de junho, pelo menos três obras estão atrasadas. A reconstrução do Centro POP, destinado ao acolhimento de pessoas em situação de rua, deveria ter sido concluída em 22 de julho, mas ainda não foi entregue.

A situação é similar para o Centro Médico da Jaiara, cuja inauguração estava prevista para 25 de julho. A unidade, que se integrará à estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para desafogar progressivamente a UPA, ainda não está em funcionamento.

O novo Centro Administrativo, construído no local do antigo prédio da Câmara, também teve entrega adiada. Embora Roberto Naves não tenha detalhado os motivos do atraso durante o desfile cívico-militar desta quarta-feira (31), afirmou que o espaço deve estar pronto em breve.

O Centro Pop e o Centro Médico da Jaiara também não têm mais data definida para inauguração.

O calendário oficial de entregas em comemoração ao aniversário de Anápolis se estende até 15 de de agosto. Além de obras na Educação, estão previstas a entrega do Anel Viário da GO-222, da Clínica Escola do Autista e do Hospital Municipal do Leblon.

Confira as datas previstas:

05/08 (segunda-feira) – inauguração do Anel Viário da GO-222

06/08 (terça-feira) – entrega da reconstrução da Escola Municipal Professor Tasso Barros Vilela no Bairro JK

07/08 (quarta-feira) – entrega da reconstrução da Escola Municipal Moacyr Romeu Costa no Bairro Paraíso

08/08 (quinta-feira) – inauguração do CMEI do Parque dos Pirineus

09/08 (sexta-feira) – inauguração da Clínica Escola do Autista

12/08 (segunda-feira) – inauguração da Escola Municipal do Summerville

13/08 (terça-feira) – entrega da reconstrução da Escola Municipal Professora Dinalva Lopes

14/08 (quarta-feira) – inauguração da Arena Esportiva do Calixtolândia

15/08 (quinta-feira) – inauguração do Hospital Municipal Georges Hajjar