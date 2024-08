Saiba onde fazer testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C em Anápolis

Resultados são fornecidos em média de 30 minutos e realizados por meio de coleta de sangue ou saliva

Gabriella Pinheiro - 06 de agosto de 2024

Testagem de HIV, Sífilis e Hepatites B e C podem ser feitas em Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

A testagem para diagnósticos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) como HIV, Sífilis e Hepatites B e C podem ser realizadas de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Anápolis, os testes rápidos estão disponíveis em todas as unidades básicas do município, por meio do serviço ambulatorial especializado SAE/IST e Cais Mulher. O atendimento é por livre demanda.

Conforme o Ministério da Saúde, a execução é realizada de maneira prática e fácil, com a coleta de uma gota de sangue do dedo ou uma amostra de fluido oral (saliva). Os resultados são fornecidos em média de 30 minutos.

Há também a possibilidade de exames laboratoriais, em que ocorre a coleta de sangue da veia e ele é encaminhado para o laboratório – o que requer maior tempo.

De acordo com o Ministério, todos os testes possuem um período de “janela diagnóstica”, que corresponde ao tempo entre o contato com o vírus e a detecção do marcador da infecção (antígeno ou anticorpo).

Ou seja, dessa maneira, mesmo que a pessoa esteja com a infecção, o resultado ainda sim pode dar negativo, caso ela esteja no período de janela.

Por isso, o órgão orienta que, em casos em que o resultado seja negativo e a infecção persistir, o teste seja repetido após, pelo menos, 30 dias.