Goiânia, Aparecida e Anápolis são as cidades com maior número de eleitores em Goiás

Por outro lado, as cinco cidades com menor eleitorado somam pouco mais de 10 mil votantes

Pedro Hara - 07 de agosto de 2024

Pessoa votando na urna eletrônica. (Foto: Divulgação/TSE)

Segundo dados obtidos pela Rápidas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Goiânia, Aparecida e Anápolis são as cidades de Goiás com o maior número de eleitores.

A capital é o único município cujo eleitorado passa de 1 milhão. Ela é seguida pelo município da região Metropolitana, com 345.367 votantes. Na terceira posição está Anápolis, que soma 292.660.

As cidades que completam o top-5 são Rio Verde, na região Sudoeste, com 150.959, e Luziânia, no Entorno de Brasília, que possui 135.082 pessoas aptas a votar.

Por outro lado, as cinco cidades com menor número de eleitores em Goiás, são: Anhanguera (1.710 votantes), Lagoa Santa (1.843), Cachoeira de Goiás (2.150), Aloândia (2.190) e São João da Paraúna (2.301).