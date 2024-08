Inauguração de nova sede da Prefeitura de Anápolis ocorre após Roberto gastar mais que o dobro que do custaria o prédio da Câmara

Entrega do prédio, que ficou anos inacabado, é tida como estratégica para atender fins políticos do prefeito

Pedro Hara - 07 de agosto de 2024

Roberto Naves em entrevista à imprensa durante vistoria no novo Centro Administrativo. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis inaugura na noite nesta quarta-feira (07) o Centro Administrativo Adhemar Santillo.

Projetada inicialmente para ser a sede da Câmara Municipal de Anápolis, ao custo de R$ 12 milhões, a obra teve a finalidade do prédio mudada pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos) após o Poder Legislativo alugar e adaptar um antigo galpão no bairro Jundiaí para abrigar as atividades dos vereadores.

A inauguração tem como destaque um painel de cerca de R$ 800 do escultor Luiz Olinto na fachada principal.

É esperado que Roberto aponte problemas ocorridos em gestões anteriores a dele como principal entrave na retomada e finalização da obra. Isso porque o Ministério Público de Goiás (MPGO) pediu o bloqueio bens dos ex-prefeitos Antonio Gomide (PT) e João Gomes (ex-PT) pelos erros de projeto e execução percebidas em etapa avançada da obra. A ação posteriormente foi arquivada pela Justiça com a conclusão de que não houve dolo e responsabilidade direta dos ex-mandatários.

Após cinco anos abandonada, o prefeito anunciou que recomeçaria os trabalhos no local para transformá-lo na nova sede da Prefeitura com a elevação dos custos para R$ 24,5 milhões. O mesmo MPGO viu indícios de superfaturamento na empreitada e chegou a pedir um novo embargo da obra, mas sem êxito.

A manutenção do prédio inacabado trouxe críticas ao PT, que internamente aponta que Roberto segurou a retomada da obra com objetivos políticos. O entendimento é de que Roberto poderia ter feito isso antes, mas não quis.