MP abre investigação contra Roberto Naves por suspeita de superfaturamento na obra do novo Centro Administrativo

A 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Anápolis abriu recentemente um inquérito civil contra o prefeito Roberto Naves (de saída do PP) por suspeita no alto preço contratado para a reforma e ampliação do chamado “Novo Centro Administrativo”.

Para quem não se lembra, a obra é a mesma do edifício faraônico da Câmara Municipal — que acabou paralisada devido a erros de projeto e execução.

Para retomar os trabalhamos e transferir a sede do Executivo para o local, Roberto firmou contrato com a Gonar Engenharia pagando vultuoso R$ 24,5 milhões.

Antes de abrir a investigação, o promotor Luís Fernando Ferreira de Abreu chegou a pedir explicações à Procuradoria-Geral do Município, mas o órgão não conseguiu atestar a ausência de sobrepreço na obra.

Agora, técnicos do MPGO se debruçarão sobre o caso para averiguar se realmente o valor do contrato condiz com a realidade do mercado.

A Rápidas pediu para que a assessoria do prefeito Roberto Naves comentasse o caso, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

O Portal 6 também não conseguiu localizar representantes da Gonar Engenharia para falar sobre o assunto.

O espaço segue aberto.

Vereadores apostam que colega de Casa pode complicar Roberto Naves

A prestação de contas do prefeito Roberto Naves referente ao 2° quadrimestre de 2023 será realizada na próxima quinta-feira (28), na Câmara de Anápolis.

Parlamentares ouvidos pela Rápidas estão aguardando embates entre Roberto e o vereador Jean Carlos (UB).

“Ele é o mais inteligente da Câmara e pode complicar bastante o prefeito”, confidenciou um que estará presente na prestação de contas.

Vale lembrar que Jean ficou muito magoado com a nota de um jornal impresso da cidade que o qualificou como oportunista por visitar obras do Anápolis Investe.

Rogério Cruz prepara novas mudanças para melhorar imagem em Goiânia

Enquanto vive uma espécie de guerra fria com o Republicanos, Rogério Cruz trabalha nos bastidores para limpar a sua imagem perante a população.

Nos próximos dias deve ser anunciada uma mudança de diretores e gerentes na Comurg, um dos principais gargalos da administração do prefeito.

O anúncio deve ser realizado após reunião com o Grupo de Apoio ao Prefeito (GAP).

PT tem planos B e C caso seja necessário substituir Adriana Accorsi

Ventilada para suceder Flávio Dino no Ministério da Justiça, a deputada federal Adriana Accorsi (PT) pode criar um vácuo no PT para 2024 em Goiânia.

A parlamentar é a escolha do partido para disputar a eleição municipal no ano que vem, mas caso se torne ministra, frustra os planos da sigla.

À Rápidas, a presidente estadual do PT, Kátia Maria, disse que a legenda trabalha com outros dois nomes além de Accorsi, o deputado estadual Mauro Rubem e Edward Madureira, ex-reitor da UFG, mas que não existe unanimidade em nenhum deles.

Projeto de lei quer dar a Hidrolândia título de capital nacional da jabuticaba

Está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende dar a Hidrolândia o título de “capital nacional da jabuticaba”.

A proposta é do deputado Adriano do Baldy (PP). Na justificativa, o parlamentar alega que o município é o maior produtor do fruto no Brasil, gerando lucro de R$ 10 milhões aos produtores.

Nota 10

Para o artista plástico Cristiano Borges. Morador de Aparecida de Goiânia, o artesão foi quem confeccionou o prêmio dado ao goleiro Rafael, campeão da Copa do Brasil com o São Paulo no último domingo (23).

O prêmio dado ao jogador tricolor foi uma luva feita com pneus reaproveitados. No Instagram, Rafael compartilhou diversos registros com o item.

Nota Zero

Para a briga ocorrida entre torcedores na partida entre Centro-Oeste e Anapolina, que deixou um homem espancado em Nerópolis.

Buscando coibir a reincidência nas partidas válidas pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, a vereadora Elisa da Saúde (PSD), entrou com requerimento para que seja aumentado o efetivo policial em dias de jogos.