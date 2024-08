Pedágio em trecho de rodovia que passa por Goiás é suspenso por tempo indeterminado

Durante período, alguns serviços serão administrados pelo Dnit

Gabriella Pinheiro - 07 de agosto de 2024

Um dos pedágios do trecho entre Cristalina e Belo Horizonte. (Foto: Divulgação/Dnit)

Os pedágios da BR-040, no trecho entre Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF) e Belo Horizonte (MG), estão com a cobrança suspensas por período indeterminado. O local conta com 709,7 quilômetros de rodovia e 08 praças de pedágio, custando R$ 6,30 no segmento.

A motivação se deve ao término da concessão, que aconteceu na última segunda-feira (05), que fez com que a Via 040 transferisse a gestão do trecho para o Governo Federal.

Com isso, desde terça-feira (06), a manutenção e segurança do trajeto estão sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O órgão ficará administrando o trecho até que o processo para uma nova concessão seja finalizado. A previsão é que a primeira fase, o leilão, aconteça em setembro deste ano.

No entanto, de acordo com o Governo Federal, alguns serviços como reboque e assistência ao usuário, anteriormente oferecidos pela concessionária, estão suspensos, até que novo contrato de concessão seja firmado para a administração da rodovia.

Atualmente, o processo licitatório está na fase final de contratação da empresa que ficará responsável pela manutenção de 165,7 quilômetros da rodovia.