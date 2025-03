Mulher é barrada em condomínio de Goiânia e história escala até a chegada da polícia

Mesmo informada da restrição, suspeita aproveitou a entrada de um entregador de comida por aplicativo para tentar forçar passagem

Davi Galvão - 26 de março de 2025

Confusão aconteceu em um condomínio no bairro Parque Oeste Industrial. (Foto: Google Street View)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada na madrugada desta quarta-feira (26), após uma jovem tentar invadir o condomínio do ex-namorado, no bairro Parque Oeste Industrial, em Goiânia, e agredir o porteiro do local.

Chegando na cena, os policiais foram informados de que esta não é a primeira vez que a suspeita arruma confusões parecidas. Tanto é que a jovem havia sido proibida de adentrar nas dependências e já tinha até forçado a entrada em outra ocasião, oportunidade na qual teria quebrado a motocicleta do ex-companheiro.

Mesmo informada de sua restrição, ela aproveitou a entrada de um entregador de comida por aplicativo para tentar forçar a passagem pelo primeiro portão. No entanto, o segundo portão não foi liberado.

Diante da negativa, a suspeita começou a quebrar equipamentos do condomínio, chegando a danificar os leitores faciais.

Quando o porteiro tentou retirá-la, a jovem teria lhe agredido fisicamente com tapas no rosto e também cuspindo na direção dele, ao que as autoridades foram acionadas. Porém, antes da chegada da PM, ela já havia se evadido do local.

O porteiro foi orientado a comparecer em uma delegacia para dar continuidade ao caso.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!