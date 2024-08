6 frases que uma pessoa ridícula fala sem perceber e os outros acham feio

Elas falam coisas que até parecem inofensivas, mas geram "ranço" nos demais

Ruan Monyel - 08 de agosto de 2024

Euphoria, série da HBO. (Foto: Divulgação/ HBO)

Uma pessoa ridícula é construída por um conjunto de comportamentos, mas existem frases comuns que saem da boca desses inconvenientes.

Não sejamos hipócritas, todos nós já ouvimos alguém dizer algo que fez nosso estômago revirar, e o pior é que o indivíduo nem se toca.

Essas pessoas acabam falando coisas que, embora para elas sejam inofensivas, acabam criando um certo “ranço” naqueles que estão ao redor.

6 frases que uma pessoa ridícula fala sem perceber e os outros acham feio

1. “Não sei se é verdade, mas eu fiquei sabendo que…”

Essa frase é frequentemente usada para chamar a atenção, de forma desnecessária, para um boato ou uma fofoca.

E, na real, um fofoqueiro já é ridículo por natureza; afinal, falar sobre aquilo que não temos certeza pode trazer consequências muito ruins.

2. “Até tenho amigos que são…”

A frase em si não é o problema, o principal ponto nesse caso é que, geralmente, esses dizeres vêm acompanhados de uma “opinião” disfarçada de ofensa.

E, na tentativa de esconder o que realmente pensa, a frase é usada de forma automática, tornando o indivíduo uma pessoa chata.

3. “É linda, né? Custou só R$600”

Outro comportamento típico de alguém que não tem noção é sempre que possível falar o preço daquilo que tem, principalmente quando é um item de alto valor.

Além de ser ridículo, essa fala soa soberba e completamente desnecessária.

4. “Nossa, legal! Mas uma vez eu…”

Outro comportamento típico de uma pessoa ridícula é querer ser o centro das atenções e, sempre que possível, trazer o foco para si.

Seja com atitudes ou frases semelhantes a essa, ela faz de tudo para desmerecer os outros e estar sempre no topo, mas com o tempo, esse tipo de atitude é percebida pelos demais.

5. “Mas quem sou eu para julgar?”

Essas simples palavras, comuns no vocabulário de uma pessoa ridícula, geralmente são ditas após uma enxurrada de ofensas e julgamentos.

Tal comportamento só reforça o ego e a soberba do indivíduo, que, com o passar dos dias, fica conhecido por “falar nas costas”.

6. “Você está exagerando, eu só fiz uma piada”

Por fim, uma das características típicas de uma pessoa ridícula, é usar o humor na tentativa de mascarar as próprias opiniões e pensamentos.

As famosas palavras “eu estou brincando” sempre sucedem frases que magoam ou machucam alguém.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!