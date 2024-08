Chef de cozinha ensina como preparar delicioso risoto de camarão

Novo quadro do Portal 6 promete encantar paladares e ser o queridinho daqueles que gostam de colocar a mão na massa em casa

Isabella Valverde - 08 de agosto de 2024

Fabio Albuquerque é cozinheiro e apresenta o”Cada prato tem uma história; cada mordida, uma viagem”. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6).

É inegável que uma boa comida preparada com carinho conquista qualquer um, sendo uma excelente pedida principalmente para datas mais especiais e comemorativas.

Assim, o Portal 6 deu início nesta terça-feira (06) a um novo quadro que promete encantar paladares e ser o queridinho daqueles que gostam de colocar a mão na massa em casa.

O “Cada prato tem uma história; cada mordida, uma viagem” já estreou de forma especial, com uma receita para lá de especial de risoto de camarão.

O delicioso prato se originou no século XV, no Norte da Itália, mais especificamente na região da Lombardia.

Basicamente, o risoto combina arroz cozido lentamente em caldo com ingredientes frescos, criando uma textura cremosa e irresistível.

A versatilidade do risoto permite inúmeras variações, inclusive com frutos do mar, como camarões. Então, o chefe de cozinha Fabio Albuquerque ensina a preparar esse delicioso prato.

Para a receita, você vai precisar de:

– 300g de camarão limpo (reserve as cascas e cabeças para caldo);

– 1 1/2 xícaras de arroz arbóreo;

– 1/2 cebola picada;

– 2 dentes de alho picados;

– 1/2 xícara de vinho branco seco;

– 1 litro de água quente para caldo das cascas e cabeças do camarão;

– 2 colheres de sopa de manteiga;

– 1/2 xícara de parmesão ralado;

– Sal e pimenta a gosto;

– Azeite de oliva;

– Salsinha picada para decorar.



Modo de Preparo:

Primeiro, tempere os camarões com sal, pimenta e suco de limão. Depois, aqueça um fio de azeite em uma frigideira e grelhe os frutos do mar até que fiquem rosados.

Reserve os camarões e vamos ao modo de preparo do risoto.

Aqueça o caldo de cascas de camarão em uma panela e mantenha-o quente. Em outra panela, aqueça um fio de azeite e adicione a cebola e o alho. Refogue até que fiquem transparentes.

Feito isso, adicione o arroz arbóreo e refogue por alguns minutos, mexendo sempre. Despeje o vinho branco e continue mexendo até evaporar.

Comece a adicionar o caldo, uma concha por vez, mexendo sempre até que o líquido seja absorvido. Continue esse processo até que o grão esteja al dente, o que deve levar cerca de 18-20 minutos.

Quando o arroz estiver quase no ponto, adicione os camarões grelhados.

Para finalizar a receita, desligue o fogo e adicione a manteiga e o parmesão ralado. Mexa bem para que o risoto fique cremoso.

Ajuste o sal e a pimenta, se necessário e, então, decore com salsinha picada e sirva imediatamente.

Vale ressaltar que a receita é apenas uma base e pode ser personalizada de acordo com o gosto pessoal de cada cozinheiro, acrescentando ingredientes como tomates cereja, abobrinha ou até mesmo um toque de açafrão.

