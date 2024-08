Chegada de fenômeno polar deve registrar queda na temperatura de cidades em Goiás; confira

Uma das únicas regiões que poderá ter um chamado "chuvisqueiro" é o extremo sudoeste, precipitação que seria também derivada da frente fria

Samuel Leão - 08 de agosto de 2024

(Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

A chegada de uma frente fria de origem polar promete causar uma queda nas temperaturas em Goiás. Esse fenômeno deve afetar, de maneira mais aguda, a região Sudoeste do Estado, possibilitando temperaturas de até 10 °C.

A informação é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que apresentou um boletim meteorológico nesta quinta-feira (08), apontando que, apesar do frio, o tempo deverá se manter ensolarado em quase todo o território goiano.

Uma das únicas regiões que poderá ter um chamado “chuvisqueiro” é o extremo sudoeste, precipitação que seria também derivada da frente fria. Dentre as cidades apontadas como mais afetadas pela massa polar estão: Jataí, Mineiros, Lagoa Santa, Rio Verde e São Simão, todas com previsão de 10 °C no próximo fim de semana.

O frio será mais acentuado no começo da manhã, de modo que declina ao longo da tarde. Em Anápolis, a mínima será de 15 °C, enquanto em Goiânia podem chegar até a 12 °C.

Esse cenário se inicia já nesta sexta-feira (09), e deve continuar ao longo do final de semana. Vale ressaltar que, além do frio, outra realidade é a queda da umidade, gerando um alerta para diversas regiões do estado.

Ao contrário da temperatura, que começa em baixa e depois sobe, os índices de umidade caem ao longo da tarde. Variando entre 12% e 20%, essa queda afeta os mananciais de abastecimento, causando uma redução gradativa nos níveis.

Por isso, é importante que a população evite a exposição ao sol nos horários de pico, além de fazer o consumo consciente de água, para evitar complicações e problemas de saúde.