Homem com ‘demônio no corpo’ é preso após ameaçar ex-companheira em Anápolis

Vítima foi perseguida em casa e no trabalho enquanto era intimidada por meio de mensagens de texto

Thiago Alonso - 08 de agosto de 2024

Suspeito ameaçou a vítima com fotos de arma de fogo. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, foi preso após ameaçar a ex-companheira e o ex-sogro, na tarde desta quarta-feira (07), no bairro Chácaras Colorado, em Anápolis.

O suspeito, que já possui uma medida protetiva que o impedia de ficar próximo da vítima, de 24 anos, iniciou a manhã ameaçando o pai da jovem, o obrigando a levá-lo de carro até a casa dela.

Assim, ao chegar na porta do prédio, ela foi avisada do ocorrido pelo porteiro do local, recebendo, em seguida, mensagens de ameaça do homem, que afirmava querer reatar o relacionamento.

Contudo, a jovem não o liberou, recebendo mais intimidações, nas quais o suposto autor avisava que estava “disposto a tudo” e que iria encontrá-la na porta do trabalho, às 18h45.

Mesmo com medo, a vítima foi trabalhar, sendo que antes mesmo das 18h o ex-companheiro já estava na frente do local, a ameaçando mais uma vez.

Por meio de mensagens de texto, o homem disse para ela que “se não voltasse por amor, seria pela dor”, enviando imagens de uma arma de fogo que estava com ele.

Não o bastante, o suspeito ainda afirmou que iria atrás de todos só para encontrá-la, porque o “demônio” que estava nele era mais forte.

Assustada, a vítima foi liberada pelos chefes, para que pudesse resolver a situação. Assim, a jovem esperou que o agressor fosse embora para que ela pudesse ir para casa.

Quando chegou no domicílio, ela acionou a Polícia Militar (PM), explicando o que havia ocorrido.

Depois disso, os militares se dirigiram até a casa do ex-companheiro, mas ele não estava lá. A mãe, no entanto, indicou que o homem estava na residência de um amigo, que seria o responsável pelo armamento.

Assim, ao chegar ao local, o suspeito foi encontrado e preso em flagrante. Também foram realizadas buscas na residência para encontrar a arma, mas não houve sucesso.

Agora, o caso será encaminhado para as autoridades competentes.