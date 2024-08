Motorista tem grata surpresa após ‘detonar’ traseira de Porsche durante batida em Goiânia

Trabalhador se desesperou ao ver o que havia acontecido e já se preparou para encarar um prejuízo nunca antes tido

Samuel Leão - 08 de agosto de 2024

Batida aconteceu em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Imagine se distrair, enquanto dirige um Chevrolet Corsa, a trabalho, e acertar em cheio a traseira de um Porsche Panamera, de quatro portas, parado no sinal. Foi isso o que aconteceu com Ruan, um tocantinense vivendo em Goiânia, na Avenida Castelo Branco.

O caso teria acontecido na última terça-feira (06) e o trabalhador se desesperou ao ver o que havia acontecido, já se preparando para encarar um prejuízo nunca antes tido. Entretanto, ao conversar com o dono do veículo de luxo, teve uma grata surpresa.

“Aconteceu um acidente aqui, acho que ninguém tava errado. Falta de atenção acontece né?”, relatou o dono do importado, gravando um vídeo ao lado do motorista.

O proprietário do carro, avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão, era Danilson Lobo, empreendedor e produtor de conteúdo nas redes sociais. Ao ouvir a história de Ruan, que dirigia o Corsa avaliado em cerca de R$ 20 mil, ele descobriu que o jovem está esperando um filho e trabalha por um salário mínimo – e então se compadeceu.

“Eu tinha falado de você ajudar com R$ 10 mil, já que o sinistro do meu carro é R$ 55 mil. Mas Deus tocou meu coração e a única coisa que você vai ter que se preocupar é com isso aqui (aponta para o corsa batido)”, expressou.

No vídeo, gravado logo após a batida, ele mostra os estragos em ambos os veículos e fala para o jovem “ficar tranquilo e seguir com sua vida”.

O influencer, que tem mais de 60 mil seguidores, trabalha com tráfego, afiliados e também divulga plataformas de aposta nas redes sociais. Na bio do Instagram, ele aponta que teria “mais de 10m faturados em cassino e apostas esportivas”.

Apesar da máxima “a culpa é sempre de quem bate atrás”, nesse caso o desfecho foi diferente. Após registrar o vídeo, cada um seguiu o próprio caminho, um deles acionando o seguro e o outro, provavelmente, até uma oficina para cotar o prejuízo.