Base chega a consenso e Rogério Cruz apresenta oficialmente o vice

Advogado, Darô Fernandes foi indicado pelo Mobiliza e possui parentesco com Papa João Paulo II

Pedro Hara - 09 de agosto de 2024

Darô e Rogério Cruz. (Foto: Reprodução)

Após impasse entre os partidos que formam a coligação “Todos por Goiânia”, do prefeito Rogério Cruz (SD), o nome do advogado Jaroslaw Daroszewski Fernandes (Mobiliza), foi confirmado no posto de vice.

Mais conhecido como Darô Fernandes, a oficialização ocorreu na tarde desta sexta-feira (09). Advogado, ele tem especialização em direito agrário e constitucional.

Darô é neto de Boleslaw Daroszewski, que era primo do papa João Paulo II. Em coletiva, ele disse ser uma honra estar ao lado de Rogério Cruz e percorrerá os quatro cantos da cidade para apresentar as obras da atual gestão.