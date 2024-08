Brasil enfrenta Estados Unidos na final das Olimpíadas no sábado (10); veja onde assistir

Equipe verde-amarela volta à final das Olimpíadas após 16 anos, em confronto com grande favorita da competição

Augusto Araújo - 09 de agosto de 2024

Brasil avançou à final das Olimpíadas de Paris, pelo futebol feminino. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Após uma reviravolta histórica nos Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira de futebol feminino enfrenta os Estados Unidos, na etapa final da competição.

O Brasil volta a disputar uma final olímpica após 16 anos. A última vez foi em Pequim, em 2018, quando as brasileiras perderam justamente para a seleção estadunidense.

Vale destacar que as rivais são as maiores campeãs do torneio, tendo conquistado quatro medalhas de ouro – duas delas em cima da equipe verde-amarela.

A Seleção Brasileira teve uma campanha irregular, se classificando para as quartas-de-final pelo critério da equipe com melhor desempenho entre as que ficaram em 3º lugar – tendo uma vitória e duas derrotas na fase de grupos.

Contudo, o time passou pela França e goleou a Espanha por 4 a 2 na semifinal, garantindo ao menos a medalha de prata.

Já os Estados Unidos passou sem dificuldades na fase de grupos e, após superar Japão e Alemanha, também se credenciaram para a final olímpica, sendo as grandes favoritas.

A partida será realizada às 12h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris. TV Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV e Olympics.com transmitem o duelo decisivo.