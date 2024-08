Capitão do Corpo de Bombeiros dá detalhes de incêndio que assustou Anápolis nesta sexta (09)

Chamas atingiram caminhões que estavam estacionados em depósito de materiais recicláveis no bairro Santo Antônio

Augusto Araújo - 09 de agosto de 2024

Equipe dos Bombeiros controlaram incêndio no bairro Santo Antônio. (Montagem: Reprodução/Jonathan Félix)

Após um incêndio de grandes proporções atingir Anápolis na tarde desta sexta-feira (09), o Corpo de Bombeiros deu maiores detalhes sobre a operação para dar fim às chamas.

Ao jornalista Jonathan Félix, o capitão Andrade, responsável pelo atendimento do caso, apontou que a equipe foi acionada por volta das 14h45, para dar fim ao fogo.

Rapidamente, os militares chegaram ao local e se depararam com grandes labaredas e muita fumaça, que saíam de um depósito de materiais recicláveis, localizado na bairro Santo Antônio.

O fogo havia atingido a vegetação e diversas carretas, que estavam estacionadas e carregadas com os materiais recicláveis.

“Nossas equipes procuraram fazer o confinamento do incêndio, restringindo a expansão dele, para que atingissem tanto as edificações adjacentes, quanto as outras carretas já carregadas”, detalhou o capitão Andrade.

Por fim, o militar destacou que as chamas já foram controladas e que equipes ainda se encontram no depósito para fazer o rescaldo, dando fim aos focos de incêndio que possam surgir.