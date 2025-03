Vila Nova consegue reverter desvantagem, supera Anápolis e é campeão goiano

Final foi disputada no Estádio Serra Dourada, após jogo de ida em Anápolis, no Jonas Duarte

Augusto Araújo - 30 de março de 2025

Vila Nova vence jogo no Serra Dourada e garante título do Goianão 2025. (Foto: Roberto Corrêa / Vila Nova)

Em um jogo marcado por mudanças no protagonismo, com o primeiro tempo dominado pelo Anápolis, o Vila Nova conseguiu realizar o improvável e venceu a final do Goianão por 3 a 0, na noite deste domingo (30).

Embalada pelos mais de 35 mil presentes, a equipe goianiense voltou do segundo tempo em outro ritmo, encontrando o Galo apático e conseguindo um gol por volta dos 17 minutos.

A partir daí, o volume de jogo do Tigrão cresceu e o bom momento culminou no segundo gol, que confirmou o empate e obrigou o Anápolis a fazer alterações no time.

Apesar das mudanças, que até proporcionaram algumas chegadas perigosas, o Galo não conseguiu converter. Já nos acréscimos, em um ataque pela lateral direita, o Vila Nova conseguiu o terceiro gol, em um chute que desviou no zagueiro e desarmou o goleiro Paulo Henrique.

Assim, o time de Ângelo Luiz, que fez uma campanha histórica, acabou caindo na última prova e ficou em segundo lugar, não sendo páreo para o time do treinador Rafael Lacerda. Com isso, o Tigrão foi o grande campeão do Goianão 2025, após 20 anos sem vencer.

Quem esperava uma releitura de 1965, último título do time anapolino, também sobre o Colorado, acabou vendo um cenário bem diferente.

