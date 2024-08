Motorista de aplicativo faz alerta sobre nova função que chegou na Uber

Na teoria, o serviço diz uma coisa, mas condutor mostra que na prática está totalmente diferente do que foi anunciado

Magno Oliver - 09 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@uberhistorias)

A Uber criou uma nova modalidade para motoristas de aplicativo transportarem seus passageiros de um jeito diferente: é a “Uber Seu Preço”.

Lançado no início de 2024, o serviço permite que o profissional e o passageiro cheguem a um acordo sobre o valor da viagem.

Em uma publicação realizada nas redes sociais, a empresa explicou que “as ofertas do Uber Seu Preço ficarão dentro do Radar de Viagens. No cartão de oferta da viagem, você verá sua estimativa de ganhos com base no valor proposto pelo usuário”.

Com base nessa regra, um motorista de aplicativo resolveu fazer um alerta para os demais colegas de trabalho sobre um fato que tem ocorrido na plataforma de viagens.

Motorista de aplicativo faz alerta sobre nova função que chegou na Uber

O serviço da plataforma explica que você pode aceitar a oferta como está ou fazer uma contraoferta, optando por um dos valores sugeridos no app.

Em seguida, o passageiro recebe uma contraoferta e, por sua vez, pode recusar ou aceitar o que o motorista parceiro contrapropôs.

Depois que ambos entram em um acordo sobre o valor da viagem, basta se dirigir ao ponto de partida e iniciar a viagem.

Só que o perfil no Instagram @uberhistórias viralizou nas redes sociais trazendo um alerta para os companheiros de trabalho sobre a opção de poder desativar o serviço.

“Tem como desabilitar o seu preço? NÃO! Este serviço não pode ser desativado”, explica o motorista na gravação.

Em uma corrida no valor de R$ 3,75 ofertada pelo passageiro, por exemplo, ele mostra que não é possível recusar a oferta.

“Você que é motorista de aplicativo em outro estado e está achando que o Uber Seu Preço é só desabilitar, você está engando, viu. Não tem como desabilitar essa funcionalidade”, afirmou indignado.

Especialmente por conta dos baixos valores, a nova modalidade tem causado polêmica entre a categoria.

Confira o vídeo do alerta feito pelo condutor:

