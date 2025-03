6 nomes bonitos que eram sucesso nos anos 80 e você não vê mais criança tendo eles

Pedro Ribeiro - 29 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Nos anos 80, alguns nomes bonitos eram extremamente populares, aparecendo em diversas certidões de nascimento.

No entanto, com o passar do tempo, eles foram perdendo espaço para novas opções.

Hoje, dificilmente encontramos crianças com esses nomes que marcaram gerações.

1. Carla

Para começar a nossa lista de nomes bonitos, temos um nome curto, elegante e cheio de personalidade.

Carla era um dos mais escolhidos para meninas nos anos 80. Ele tem origem germânica e significa “mulher forte” ou “mulher do povo”.

No entanto, atualmente, ele quase desapareceu entre os recém-nascidos.

A preferência hoje vai para nomes compostos ou versões mais modernas.

2. Márcia

Se você conheceu alguma Márcia, é bem provável que ela tenha nascido entre as décadas de 60 e 80.

Esse nome forte e clássico era um dos favoritos da época. Sua origem vem do latim, derivado de “Marcius”, e significa “guerreira” ou “dedicada a Marte” (o deus romano da guerra).

Apesar de seu charme atemporal, hoje ele é bem raro entre os bebês.

3. Ângela

Outro que faz parte dos nomes bonitos dos anos 80, Angela transmite doçura e elegância.

Ele tem origem grega e significa “mensageira” ou “anjo”. Além disso, muitas famosas ajudaram a impulsionar seu sucesso.

Hoje, porém, o nome quase não é escolhido para novas gerações, sendo substituído por versões mais curtas, como Angel ou Angelina.

4. César

Entre os meninos, César foi um dos nomes bonitos que marcaram os anos 80.

Forte, imponente e com um toque histórico, ele tem origem latina e significa “cabeludo” ou “cheio de cabelos”.

Era um nome comum em várias famílias.

Entretanto, nos dias atuais, os pais têm preferido alternativas mais modernas e internacionais.

5. Marcos

Simples, bonito e tradicional, Marcos foi um nome extremamente popular entre os bebês dos anos 80.

Sua origem é latina e significa “relativo a Marte”, o deus da guerra.

Hoje, vemos mais variações como Marco ou até mesmo nomes compostos que incluem Marcos, mas a versão isolada caiu em desuso.

6. Rubens

Este nome carrega um ar sofisticado e já foi uma escolha comum para meninos nascidos nas décadas passadas.

Rubens tem origem latina e significa “avermelhado” ou “brilhante como uma pedra preciosa”.

Atualmente, é muito difícil encontrar um bebê chamado Rubens, já que os pais preferem opções mais contemporâneas.

