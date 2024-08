6 praias em Goiás onde muitos gostariam de passar as férias

Ao contrário do que muitos pensam, Goiás também arrasa quando se trata de praias. Venha conhecer algumas dessas maravilhas!

Beatriz Bueno - 10 de agosto de 2024

Praia do Cerrado, no Rio Quente Resorts. (Foto: Divulgação/Rio Quente Resorts)

O que todo mundo quer é uma boa viagem para a praia. Afinal, não há nada melhor do que água fresca e areia branquinha, um cenário perfeito para curtir um dia de sol. Mas para quem pensa que nós, goianos, não temos praias para chamar de nossas, está enganado.

Com praias de água doce, artificiais, na beira de rios ou lagos, Goiás exibe destinos incríveis que não deixam nada a desejar em comparação com qualquer outro lugar.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com 6 praias goianas onde muitos gostariam de passar as férias.

6 praias em Goiás onde muitos gostariam de passar as férias:

1. Praia do Cerrado



Com o título de maior praia artificial com águas naturalmente aquecidas do mundo, a praia do cerrado é uma das principais atrações do Hot Park, em Rio Quente. A praia conta com 2 piscinas e 9 tipos de ondas que podem chegar até 1,2 metros de altura.



2. Praia Quarto Crescente





A Praia do Quarto Crescente, localizada em Aragarças, Goiás, a cerca de 390 km de Goiânia, é conhecida por suas águas naturalmente quentes, ideais para aproveitar tanto em dias ensolarados quanto nublados.



O local possui areias firmes e uma orla repleta de quiosques e barraquinhas que oferecem uma variedade de petiscos e bebidas. Além disso, oferece atividades como passeios de Jet-Ski, barco e pesca, proporcionando diversão para toda a família.



3. Praia do Araguaia



Com suas areias macias e um rio que parece infinito, a praia do Araguaia é uma das mais impressionantes praias de Goiás e um destino popular entre os brasileiros. Lá, você pode nadar nas águas do Rio Aruanã, um braço do Rio Araguaia, desfrutar da pesca esportiva, praticar esportes aquáticos e fazer camping.



Um destaque é o passeio de barco para ver o encontro dos rios Araguaia e Vermelho, que dura poucos minutos e proporciona um pôr do sol espetacular.

4. Praia do sol



Minaçu, a 415 km de Goiânia, abriga o Lago de Cana Brava, onde se encontra a encantadora Praia do Sol. A praia é situada numa ilha no centro do lago, oferece espaços para esportes de verão tanto na terra quanto na água.



Com areia clara e macia, é um local perfeito para relaxar ao som das ondas leves e apreciar a vista deslumbrante da cidade rodeada de campos e árvores verdes.



5. Praia de São Simão



A 367 km de Goiânia, na divisa de Goiás com Minas Gerais, São Simão é um pequeno município com belas paisagens, incluindo praias e cataratas. Mas a estrela da cidade é o Lago Azul, formado pela barragem da usina hidrelétrica de São Simão, ideal para esportes náuticos e pescaria.

O lago possui uma praia artificial de um quilômetro de extensão, com boa estrutura para receber banhistas e proporcionar um refúgio do calorzão.



6. Praia do Complexo Bali





A maior praia artificial da América do Sul está no Cerrado, a 80 km do Aeroporto de Brasília, no Bali Park, inaugurado em 2022 às margens do Lago Corumbá IV.

Com 10,5 mil toneladas de areia branca cobrindo 24.750 m² e 4,5 milhões de litros d’água tratados automaticamente, é a principal atração do parque e garante uma experiência incrível para toda a família.