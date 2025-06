6 praias que ficam em Goiás e valem a pena conhecer

Seja artificial ou natural, a experiência de colocar os pés na areia, ouvir o som da água e se refrescar ao sol é possível aqui mesmo

Anna Júlia Steckelberg - 21 de junho de 2025

Lago das Brisas, em Buriti Alegre. (Foto: Divulgação/Goiás Turismo)

Quando o calor aperta, e em Goiás ele não costuma pedir licença, a vontade de colocar os pés na areia e se jogar na água é quase incontrolável. A primeira ideia, claro, é pegar estrada até o litoral. Mas e se a gente disser que o estado goiano também tem suas próprias praias? Isso mesmo: praias, com areia, brisa, banhos refrescantes e paisagens de tirar o fôlego.

Seja em rios caudalosos, lagoas artificiais ou estruturas criadas para proporcionar uma experiência completa de lazer, Goiás surpreende quem acha que só há Cerrado por aqui. De destinos consagrados, como Aruanã, a paraísos ainda pouco explorados, como Luiz Alves, há muito o que descobrir, e curtir.

Confira abaixo seis praias que provam que o coração do Brasil também é lugar de sol, água doce e boas memórias.

1. Praia do Cerrado – Rio Quente

Quem visita o Hot Park, em Rio Quente, já se depara com uma cena quase surreal: uma imensa praia de areia branca, com ondas artificiais e águas naturalmente quentes, tudo em pleno Cerrado.

A Praia do Cerrado é, oficialmente, a maior praia artificial com águas termais do mundo. O espaço conta com infraestrutura de lazer digna de resort internacional e é gratuito para hóspedes do Rio Quente Resorts.

2. Praia do Foguete – São Miguel do Araguaia

Localizada no distrito de Luiz Alves, essa praia banhada pelo Araguaia ainda é pouco explorada pelo turismo de massa, e isso é uma vantagem.

O cenário natural exuberante atrai praticantes de pesca esportiva, esportes náuticos e viajantes em busca de tranquilidade. O local também foi pano de fundo da novela Araguaia, o que só reforça seu charme cinematográfico.

3. Praia do Araguaia – Aruanã

Aruanã é, sem dúvida, um dos destinos mais badalados quando o assunto é turismo aquático em Goiás.

Às margens do majestoso Rio Araguaia, a cidade oferece praias naturais, encontros de rios, camping, esportes aquáticos e um contato direto com a cultura Karajá. Durante a temporada de férias, as margens do rio se transformam em verdadeiros balneários com estrutura para todos os gostos.

4. Praia Quarto Crescente – Aragarças

Banhada pelo Rio Araguaia, a Quarto Crescente, em Aragarças, encanta com suas águas naturalmente quentes e areia clara.

O local é ideal para quem deseja fugir do agito e curtir um banho relaxante. Além da praia, a cidade abriga cachoeiras e parques de águas termais, completando a experiência.

5. Praia do Sol – Minaçu

Em meio ao norte de Goiás, a Praia do Sol, formada pelo Lago de Cana Brava, é uma das grandes atrações de Minaçu.

Com estrutura para banho e prática de esportes náuticos e de areia, o local se destaca como um dos balneários mais organizados da região. A praia artificial é procurada tanto por moradores quanto por turistas que buscam lazer seguro e com bela vista.

6. Lago das Brisas – Buriti Alegre / Corumbazul

O Lago das Brisas é quase um “mar goiano”. Criado com a construção da Hidrelétrica de Furnas, o lago é formado pelo encontro dos rios Piracanjuba, Corumbá e Paranaíba, e impressiona pelas águas límpidas e pela profundidade.

A região do povoado de Corumbazul é bem estruturada para receber turistas, com pousadas, marinas e paisagens que justificam cada quilômetro rodado.

