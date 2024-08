Drama, ação e suspense nas telonas de Goiânia! Confira a programação dos cinemas da capital

“É Assim Que Acaba”, “Borderlands” e “Armadilha” são os grandes destaques da semana

Ruan Monyel - 10 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/ Warner Bros Pictures/ Sony Pictures/Lionsgate)

Esta semana está recheada de novidades para os amantes da sétima arte em Goiânia. Afinal, três grandes estreias tomaram conta das salas da capital e prometem entregar muita diversão, lágrimas e tensão ao público goiano.

São tantos filmes bons que fica até difícil decidir qual deles assistir, mas fique tranquilo, estamos aqui para te ajudar! Que tal conferir um pouco sobre cada produção antes de garantir os ingressos? Veja as surpresas que a programação desta semana nos reserva.

Abrindo as estreias, o drama mais aguardado do ano, “É Assim Que Acaba”, finalmente chegou às telonas. Baseado no livro com o mesmo título, o filme narra a história de Lily, uma mulher que decide começar uma vida nova após eventos traumáticos.

Acontece que, ao pensar ter encontrado o grande amor da sua vida, Lily acaba se reencontrando com uma grande paixão do passado e, agora, ela passa a reviver traumas enquanto precisa decidir se vale a pena continuar a vida. Assista ao trailer:

A dose de suspense fica por conta do inovador “Armadilha”, cuja trama gira em torno de Cooper, um homem que decide levar sua filha para o show da cantora pop favorita da garota, mas uma movimentação policial chama a atenção do rapaz.

Acontece que toda essa movimentação é uma armadilha para pegar um serial killer e, agora, ele e sua filha devem lutar pela sobrevivência, mas a garota não sabe que o principal alvo da polícia é o próprio pai. Veja a prévia:

Já a ação fica por conta do eletrizante e excêntrico “Borderlands”, baseado em uma das franquias de videogame mais vendidas de todos os tempos. O longa narra a jornada de uma criminosa que retorna para o seu planeta natal com o objetivo de encontrar a filha de um poderoso empresário.

Para encontrá-la, a criminosa monta uma equipe improvável e totalmente maluca e, juntos, eles acabam passando por incríveis aventuras para descobrir o verdadeiro paradeiro da garota. Veja o trailer:

Outras duas estreias nacionais prometem divertir e emocionar o público. “De Pai para Filho” e “Saideira” mostram a potência das produções brasileiras, assim como “Os Farofeiros 2” e “Tô de Graça – O Filme”, que seguem em cartaz na capital.

Além das estreias, outros títulos que já caíram na graça do público continuam com sessões abertas: “Deadpool & Wolverine”, “Meu Malvado Favorito 4” e “Divertida Mente 2”. Agora é só decidir qual história você quer curtir nas telonas e garantir os ingressos.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!