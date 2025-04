Jovem em Aparecida de Goiânia persegue colega com machado após briga no trabalho

Caso envolveu um jovem de 23 anos, pintor contratado para o serviço, e um homem de 41 anos, que atuava como encarregado da obra

Paulino Henjengo - 18 de abril de 2025

Bairro Parque Trindade II em Aparecida de Goiânia (Foto: Reprodução)

Uma briga entre dois trabalhadores em uma obra localizada em Aparecida de Goiânia terminou em confusão generalizada na tarde desta quinta-feira (18).

O caso envolveu um jovem de 23 anos, pintor contratado para o serviço, e um homem de 41 anos, que atuava como encarregado da obra.

No período da manhã, os dois já haviam se desentendido. O motivo da discussão teria sido um desacordo relacionado ao pagamento pelo trabalho executado.

A situação quase terminou em agressão mas, com a intervenção da Polícia Militar (PM), ambos chegaram a um acordo de que o restante do valor seria pago no período da tarde.

Contudo, ao retornarem ao local algumas horas depois, uma nova discussão teve início e acabou evoluindo para uma luta corporal. Desta vez, o encarregado teria danificado a bicicleta do pintor durante o confronto. Descontrolado com a situação, o jovem pegou um machado e correu atrás dele.

A PM foi novamente acionada e, ao chegar ao local encontrou os dois envolvidos extremamente agitados, trocando provocações mesmo após serem separados. Diante da tensão, os policiais se viram obrigados a algemá-los e conduzi-los em viaturas distintas.

Ambos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida apresentados na Central Geral de Flagrantes (CGF) onde as autoridades deverão tomar as providências cabíveis.

