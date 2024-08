Janones cumpre acordo judicial e pede desculpa a Kim Kataguiri por chamá-lo de nazista

Deputado do Avante fez comentário após fala do colega em podcast, na qual ele disse achar errado a Alemanha ter criminalizado nazismo

Folhapress - 10 de agosto de 2024

Deputado Federal André Janones (Avante-MG). (Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O deputado federal André Janones (Avante-MG) pediu desculpas ao colega Kim Kataguiri (União Brasil-SP) por chamá-lo de nazista em uma rede social em junho deste ano.

“Foi feito um acordo para ele apagar os ataques criminosos a mim e se retratar em troca de eu não levar o processo adiante”, disse Kim à Folha.

Na postagem de desculpas feita no X (antigo Twitter), Janones diz que, apesar das diferenças ideológicas, não tinha intenção de ofender a honra do colega.

“Expresso, ainda, o máximo respeito à pessoa do requerente enquanto colega parlamentar de relevância, ainda que divergentes nossos entendimentos ideológicos e partidários, tendo-o como cidadão de bem, não havendo conhecimento de minha parte de qualquer fato que desabone a sua conduta até a presente data”, diz a nota publicada.

Em junho deste ano, dias após o comentário de Janones, Kim entrou com uma ação por danos morais contra ele, em que pedia uma indenização de R$ 20 mil. O acordo judicial entre os deputados previu que Janones excluiria as postagens e se retrataria publicamente, em vez de pagar multa.

“Acusar uma pessoa de nazismo é a acusação mais grave que se pode fazer contra uma pessoa. Janones é mais um na longa lista de pessoas que foram obrigadas a se desculpar por fazer essa acusação criminosa contra mim”, diz Kim.

No acordo entre as partes, feito por vídeoconferência, ficou definido ainda o texto que seria publicado por Janones nas redes sociais, além de um prazo de 24 horas para que o acordo fosse cumprido.

O episódio aconteceu em 5 de junho, após Kim usar a rede social para criticar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) por votar pelo arquivamento do pedido de cassação do mandato de Janones, acusado do crime de “rachadinha”.

Na publicação, ele recuperou uma postagem anterior em que o atual candidato à prefeitura de São Paulo dizia que “rachadinha” era corrupção e motivo para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em reposta, Janones escreveu

“Kim, eu poderia te responder, mas não falo com nazistas”.

No comentário, o deputado do Avante fazia referência a entrevista de Kim ao Flow Podcast em 2022, em que, questionado pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP), ele disse achar errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo.

Posteriormente, Kim se desculpou e disse que sua fala havia ofendido a comunidade judaica. De acordo com o deputado, a sua intenção havia sido avaliar formas de suprimir o nazismo, e ele acredita que a melhor maneira de fazer isso é expor o que há de ruim na ideologia.

No episódio que entrevistou os dois parlamentares, o apresentador Monark defendeu a criação de um partido nazista, o que culminou em seu desligamento do Flow.

A reportagem procurou o deputado André Janones, mas não obteve retorno até a conclusão deste texto.