Professor de Anápolis luta para conseguir tratamento após sofrer AVC

Com auxílio do INSS suspenso, Paulo agora está realizando uma rifa

Isabella Valverde - 10 de agosto de 2024

Paulo Coutinho é professor de skate e patins, além de ser além fundador do Galpão Skate Park, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Conhecido por ser ativista esportivo e social, além de fundador do Galpão Skate Park, em Anápolis, Paulo Roberto Coutinho, de 60 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e agora luta para conseguir o tratamento necessário.

Professor de skate e patins, ele revelou ao Portal 6 que tudo aconteceu logo no início do ano e acabou tendo 7 lesões no cérebro como consequência.

“Está sendo muito difícil. A vida que eu levava mudou bruscamente. Agora me tornei dependente, com um lado esquerdo sem forças”, contou.

Servidor da Prefeitura de Anápolis, Paulo estava recebendo o Auxílio Doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, há cerca de dois meses teve o auxílio suspenso com a justificativa de que precisava apresentar novos documentos.

Por mais que o anapolino já tenha entregue o que lhe foi pedido, o processo segue em análise, atrapalhando o prosseguimento do tratamento.

Então, sabendo que ainda tem uma longa jornada pela frente, que não pode ser interrompida para que consiga se recuperar por completo, amigos se juntaram e Paulo iniciou uma rifa.

Com a doação dos brindes, serão sorteados oito combos com mais de um prêmio por sorteio.

Assim, quem participar pode concorrer a uma bicicleta avaliada em mais de R$ 2 mil, cinco pares de patins, um kit de proteção (capacete, joelheira e luva), três óculos de sol e uma blusa de moletom.

A rifa custa R$ 20 e o sorteio será realizado durante uma live, que acontecerá no dia 13 de agosto, no Instagram @galpaoskatepark.

Os interessados em ajudar na recuperação de Paulo podem entrar em contato por meio do número (62) 9 9271-6161.