As 5 raças de cachorros mais fiéis do mundo (melhores amigos do homem)

Pesquisadores descobriram quais são os cães que costumam criar mais laços com os seus donos

Pedro Ribeiro - 11 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/Helena Lopes)

Muito provavelmente você já deve ter ouvido dizer que os cachorros são os melhores amigos do homem.

Pesquisadores da American Kennel Club (AKC), um dos maiores clubes de registro genealógico de cães de raça pura do mundo, revelaram que existem raças que constroem um laço de fidelidade maior com os seus donos.

E isso não é por acaso. Acontece que essa relação foi construída há milhares de anos.

Com o passar dos séculos, os cães foram domesticados e desenvolveram um vínculo único com as pessoas, mostrando-se companheiros leais, protetores e dedicados.

Ainda assim, quando se trata de cachorros mais fiéis do mundo, existem algumas raças que se sobressaem nesse quesito. Você sabe quais são? Confira!

As 5 raças de cachorros mais fiéis do mundo (melhores amigos do homem)

1. Labrador

Além de possuírem uma energia quase que infinita, os labradores se destacam por serem uma das raças de cachorros mais fiéis.

Por se tratarem de animais totalmente extrovertidos, fazem questão de te acompanhar em qualquer passeio.

2. Golden Retriever

Essa é uma raça muito carinhosa.

Por conta dessa característica, o Golden Retriever é uma excelente opção para quem tem crianças pequenas em casa.

Eles são protetores e bastante amáveis, além disso, são extremamente leais.

3. Pug

Com o focinho bastante marcado, os Pugs são um dos cachorros mais fiéis aos donos.

Além disso, eles podem se adaptar e viver em quase qualquer lugar.

São ótimos cães de família que adoram passar tempo com a sua pessoa favorita.

4. Bulldog

Apesar da aparência intimidadora, o Bulldog é muito apegado ao dono.

No entanto, se o que você procura é um cachorro que te acompanhe em longas caminhadas, é melhor considerar outras raças.

Mesmo assim, eles não abrem mão da sua companhia e adoram uma boa sessão de carinho.

5. Beagle

Antigamente, essa era uma raça caçadora.

Com o passar do tempo essa característica deu lugar a um lado brincalhão e inquieto.

Além disso, são obedientes, por isso, estão entre os cachorros mais fiéis. Eles precisam de atenção e atividades para mantê-los entretidos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!