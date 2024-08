Deputado José Nelto apresenta moção para celebrar vitória de opositor ao governo Maduro na Venezuela

Parlamentar alega que rapidez para anunciar vencedor indica possível fraude no processo de apuração dos votos

Pedro Hara - 11 de agosto de 2024

José Nelto e Edmundo González Urrutia. (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados e Reprodução/YouTube)

José Nelto (PP) apresentou Moção Louvor na Câmara dos Deputados para celebrar a vitória de Edmundo González Urrutia como vencedor da eleição presidencial na Venezuela.

No dia 28 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou que Nicolás Maduro foi reeleito com 51,95% dos votos, mas não apresentou documentos que pudessem comprovar o triunfo.

O deputado justifica que a rapidez com a qual Maduro foi anunciado vencedor indica uma possível fraude no processo de apuração dos votos.

Por outro lado, a oposição representada por González e María Corina Machado, afirma que venceram o pleito com 67% dos votos. No dia 05 de agosto, o opositor se autoproclamou presidente do país.

A Suprema Corte de Justiça da Venezuela anunciou que iniciou a análise dos boletins de urna e que em breve anunciará o resultado. A decisão será inapelável e de cumprimento obrigatório.

O Brasil ainda não reconheceu a vitória de Maduro e só o fará caso tenha acesso às atas de votação de todas as urnas utilizadas no dia da votação.