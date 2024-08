“É hora de dar um passo adiante”, diz Eerizania sobre candidatura à Prefeitura de Anápolis

Candidata afirma que gestão terá identidade própria e não será uma continuidade do mandato de Roberto Naves

Pedro Hara - 11 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação)

Candidata do União Brasil (UB) à Prefeitura de Anápolis, Eerizania Freitas defende que a candidatura é um “passo adiante” após participar de 05 administrações.

Professora da rede municipal há mais de 20 anos, ela diz conhecer de perto as dificuldades das famílias da cidade e que deseja fazer de Anápolis a melhor cidade de Goiás.

Eerizania nega que a gestão, caso seja eleita, será uma continuidade dos 08 anos de Roberto Naves (Republicanos), dizendo que terá “identidade própria” e que a prioridade será “cuidar das pessoas”.

A candidata diz concordar com os ideais de direita, mas que possui preocupação social, pois o mercado ainda não consegue suprir a necessidade da população mais carente.

A saúde é colocada por ela como principal problema de Anápolis e que a escolha do médico Samuel Gemus (DC), foi devido a “expertise inestimável” que possui na área.

6 perguntas para Eerizania Freitas, candidata a prefeita de Anápolis pelo UB

1. Além de professora concursada da rede municipal, você também participou com cargos de confiança de todas as últimas gestões. Por que acredita que chegou a hora de se candidatar a prefeita?

Tenho honra em dizer que sou professora. E como servidora e gestora pública tive uma visão ampla dos desafios e das necessidades da nossa cidade. Trabalhei diretamente na implantação de programas nas áreas da assistência social, da educação, do esporte e da cultura. É hora de dar um passo adiante. E é por causa da minha experiência na administração pública municipal, por ter percorrido os quatro cantos da cidade e conhecer de perto as dificuldades das nossas famílias e poder fazer de Anápolis a melhor cidade do estado de Goiás. Nosso modelo de gestão será o mesmo implantado por Ronaldo Caiado, que o classifica como o melhor governador do país.

2. Seu governo será uma continuidade da gestão Roberto Naves?

Tive a oportunidade de trabalhar com cinco gestores e conheço de perto a contribuição para nossa cidade de Anápolis. A gestão Roberto Naves trouxe avanços significativos para Anápolis, reconheço o valor da continuidade de todos os programas consolidados com impacto significativos na vida da população. No entanto, acredito que cada gestão deve ter sua identidade e estabelecer suas prioridades de forma planejada e transparente. A nossa gestão tem como prioridade cuidar das pessoas, dando a elas dignidade através do desenvolvimento social. Faremos uma gestão com prioridade máxima a saúde, a educação, a geração de emprego e a segurança pública. Um plano de gestão é um instrumento sério, construído a partir dos anseios da população, diagnósticos e seriedade na aplicação dos recursos públicos. Tendo ao nosso lado o grande líder político reconhecido como o melhor gestor público, o governador Ronaldo Caiado, faremos juntos com que Anápolis esteja em pleno desenvolvimento econômico e seja reconhecida como a cidade de grandes oportunidades.

3. O prefeito e o governador Ronaldo Caiado se assumem como políticos de direita. Você também?

Sou de direita, e prova disso é que fui filiada a dois partidos políticos, o Republicanos e União Brasil, sendo que nesse último me filiei a convite do governador Ronaldo Caiado, que é consolidado como o maior líder da direita do Brasil. Prova disso, é que já em 1986, Caiado defendeu, diante de toda nação brasileira, bandeiras que são definidas como de direita. Portanto, também me identifico com os ideais da direita, quando falamos em defender e valorizar a família, a segurança pública, o governo eficiente e a liberdade econômica, principalmente. Mas, como o nosso governador, também tenho uma preocupação com o social, em que o mercado não se mostra ainda suficiente para suprir todas as demandas da população, especialmente a mais carente.

4. Qual o maior problema de Anápolis atualmente e como pretende resolvê-lo caso se eleja prefeita?

A saúde pública é, sem dúvida, um dos maiores desafios que Anápolis enfrenta atualmente, apesar dos avanços significativos que já conseguimos alcançar nos últimos anos. Anápolis é um polo regional que atende não apenas nossa população de quase 400 mil habitantes, mas também serve como referência para uma região muito mais ampla. A Região de Saúde Pirineus, que abrange 10 municípios, e a Macrorregião Centro-Norte, composta por 60 municípios, totalizam mais de 1,1 milhão de habitantes que dependem dos nossos serviços de saúde.

Embora tenhamos ampliado a rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS), criado novas UPAs e melhorado a infraestrutura hospitalar, ainda há muito a ser feito para garantir que todos recebam o atendimento rápido e de qualidade que merecem. Junto com meu vice, Samuel Gemus, que é médico e conhece profundamente as necessidades da saúde em nossa região, vamos acelerar ainda mais os avanços necessários.

Nosso plano é ampliar a capacidade de atendimento, investir em tecnologia para otimizar processos e reduzir filas, além de fortalecer as parcerias com o governo estadual e federal para trazer mais recursos e especialistas para nossa cidade. Com a experiência do Samuel Gemus, vamos garantir que Anápolis continue sendo uma referência em saúde pública, mas com um atendimento ainda mais ágil e eficaz, capaz de suprir as demandas tanto da nossa cidade quanto da vasta região que nos cerca.

5. Para ganhar será necessário furar a aparente polarização entre Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL). Como pretende fazer isso?

O nosso nome para a eleição em Anápolis foi definido há menos de três meses, quando recebemos convite do governador Ronaldo Caiado para ser candidata a prefeita. Os nossos adversários estão disputando eleições há vários anos. Anápolis é uma cidade peculiar nas decisões políticas e o eleitorado decide o voto na reta final da campanha. A nossa campanha será focada em propostas concretas de melhorias para a cidade. Não vamos entrar em debates vazios. Ao invés disso, vamos mostrar à população que temos um projeto sólido, que dá resultados e que, em parceria com o governo de Ronaldo Caiado, vamos avançar ainda mais e colocar a cidade em pleno desenvolvimento social. Os anapolinos confiam em quem apresenta soluções reais.

6. Há três médicos apresentados em chapas majoritárias. Você acredita que essa campanha terá como diferencial uma maior participação dos pré-candidatos a vice em relação às eleições anteriores?

Acredito que sim, além disso, fui a primeira a apresentar o perfil do vice, que é um médico experiente e respeitado, que é o Samuel Gemus. Sua expertise na área da saúde é inestimável, especialmente em um momento em que a saúde pública está no centro das preocupações da população. Além disso, a presença ativa do Samuel em nossa campanha reflete a visão de uma gestão colaborativa e integrada. Samuel Gemus caminhará ao meu lado, contribuindo decisivamente não apenas na saúde, mas também no desenvolvimento de políticas públicas em outras áreas. A maior participação dos vices nesta campanha é um reflexo da complexidade dos desafios que enfrentamos e da necessidade de uma gestão forte, unida e preparada para responder às expectativas da nossa população.