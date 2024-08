Essa é a lista do que os signos não devem fazer de forma alguma durante o mês de agosto

Gabriella Licia - 11 de agosto de 2024

Durante o período de Mercúrio Retrógrado neste mês de agosto, existe uma lista do que os signos não devem fazer em hipótese alguma para não acabar se prejudicando ou saindo muito magoado com as relações.

Isso porque, durante o fenômeno astrológico, muitas confusões tendem a acontecer devido ao planeta ser regente da comunicação. Profissional, romântico e pessoalmente, conflitos tendem a surgir com frequência.

Para entender melhor, separamos uma lista de coisas que os signos não devem fazer, ou devem evitar a todo custo para preservar as relações e, principalmente, a saúde mental. Confira abaixo e ainda quais os signos que o horóscopo deixou um alerta para ficarem ainda mais atentos. Veja só!

1. Fechar negociações importantes

O período de retrogradação de Mercúrio iniciou no último dia 05 de agosto e se estenderá até o dia 28, passando pela casa de Virgem e retornando para Leão no dia 14. Durante esse momento, é fundamental racionalizar cada passo, pois os pensamentos costumam ficar confusos e podem resultar em péssimas escolhas para os signos.

Tente não tomar nenhuma decisão muito radical, pois as chances de se arrepender são altas. Além disso, más interpretações podem ocorrer. Confirme minuciosamente cada etapa do processo antes de assinar.

2. Viagens em cima da hora

Viagens de última hora também não são boas escolhas durante o mês de agosto para nenhum dos signos, principalmente os mais impulsivos, os arianos, os escorpianos e geminianos.

Inclusive, Gêmeos pode sentir fortemente o impacto devido ao fato de ser regido por Mercúrio também, assim como os virginianos.

3. Discussões desnecessárias

Neste tempo de confusão mental e falha na comunicação, é importantíssimo ser mais pacífico e evitar conflitos desnecessários entre os signos. Cenários de brigas podem causar estragos irreversíveis, inclusive ocasionar um fim de ciclo prematuro. Seja mais paciente.

4. Esquecer de salvar arquivos importantes

Um detalhe importantíssimo, não só deste Mercúrio Retrógrado especificamente, mas em todos, é não deixar de salvar os arquivos importantes.

Isso porque até mesmo os eletrônicos podem sofrer com as oscilações que o movimento do planeta causa. Melhor se prevenir!

5. Agir com impulsividade

Por último, mas não menos importante, é bom frisar que a impulsividade pode prejudicar demais os nativos neste momento. É fundamental que todos os signos racionalizem o que tem a ser feito para não sofrer com nenhuma consequência.

