Gabriella Licia - 09 de agosto de 2024

(Foto: Ilustrativa/Pexels)

Este mês de agosto tem sido um verdadeiro furacão para algumas pessoas já que iniciou o processo de Mercúrio Retrógrado no último dia 05 de agosto e a ação promete agir intensamente na vida de vários signos.

Em primeiro lugar, é importante entender qual a diferença deste fenômeno para os demais. Todos sabem que Mercúrio é o planeta da comunicação e, quando entra em retrogradação, muitas coisas passam a se complicar, principalmente nas relações.

Agora, em Virgem até o dia 14, é possível que contratos, relações profissionais e oportunidades sejam afetadas. É importante ser muito racional para não acabar jogando grandes chances fora. Muitos finais de ciclos podem acontecer nesses dias de Mercúrio Retrógrado. Seja sábio!

No entanto, após o dia 14, Mercúrio Retrógrado retorna para o signo de Leão, trazendo outra série de efeitos. Será um tempo de lidar com questões íntimas que colocam alguns nativos em xeque, como timidez ou, ao contrário, o excesso de confiança.

Dito isso, é fundamental manter uma postura mais sóbria neste mês, pois compreendendo todo o necessário, poderão entrar em setembro bem mais evoluídos e aptos a receberem todas as bênçãos que o universo tem para entregar.

Saiba abaixo quais serão os signos mais afetados e como lidar com as situações do Mercúrio Retrógrado.

Mercúrio Retrógrado duplo: entenda quais signos mais serão afetados e como se proteger

1. Gêmeos

Os geminianos são regidos pelo planeta Mercúrio e, estando em retrogradação, os nativos podem sentir uma instabilidade muito forte. É bom ter cautela com a impulsividade. (O conselho serve para quem tem Sol, Mercúrio, Lua e Marte na casa).

Não tomem decisões bruscas que possam colocar o lado financeiro em xeque.

2. Virgem

Os virginianos nós nem precisamos falar o quanto estão bagunçados com o Mercúrio Retrógrado, mas é fundamental frisar que várias áreas de suas vidas poderão ser questionadas.

O lado profissional e financeiro estão abalados e vocês precisam pisar firme no chão para não perder a estabilidade.

3. Capricórnio

Por fim, o paraíso astral de virgem, os capricornianos, também podem sentir um baque no campo mais importante para eles: o profissional. É imprescindível ter muita paciência e jeito para levar as negociações deste mês.

Vocês poderão se descobrir muito mais fortes e profissionais do que imaginam.

