Além das videochamadas, mensagens de áudio e o compartilhamento de fotos, o aplicativo também conta com outras ferramentas pouco conhecidas pelos usuários

Pedro Ribeiro - 11 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@brucduarte)

O WhatsApp se tornou um sucesso no Brasil.

De acordo com o relatório de 2023 da We Are Social, o app de mensagens possui 169 milhões de contas brasileiras cadastradas. Dessa forma, a plataforma é a rede social mais usada no país.

Apesar do sucesso, aplicativo possui funcionalidades que vão além do chat por texto.

Funcionalidades secretas do WhatsApp que todos deveriam conhecer

Primeiramente, o app de mensagens conta com recursos voltados para a interação e comunicação das pessoas, independente de onde estejam.

Por conta disso, o software administrado pela empresa Meta, está sempre procurando inovar e aperfeiçoar a forma de conectar as pessoas.

No entanto, com a quantidade de atualizações, algumas dessas funcionalidades passam em branco e muita gente nem sabe que o aplicativo possui tais instrumentos.

Uma delas é a possibilidade de transformar qualquer imagem escrita em texto.

Usando a câmera do seu celular é possível escanear uma foto que contenha algum conteúdo escrito em uma mensagem.

Para fazer isso é muito simples. Basta você segurar o dedo no lugar onde você escreve a mensagem.

Quando aparecer as opções, clique em “Preenchimento Automático” e em seguida “Escanear Texto”.

Feito isso, o WhatsApp irá abrir a sua câmera no lugar do teclado.

Assim, você pode transformar o que tiver escrito em uma mensagem normal.

Outra funcionalidade é enviar mensagens de áudio com imagens, como se fosse um vídeo.

Porém, será enviado como mensagem normal, mas sem ocupar espaço na memória do seu celular.

Basta só clicar no ícone da câmera que aparece no canto superior do teclado e arrastar para cima.

Em seguida, você já pode gravar a sua mensagem com vídeo.

Assista ao vídeo:

