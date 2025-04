Motorista de app surpreende passageiro com atitude inusitada: “garantiu a aposentadoria até a terceira geração”

Antes de embarcar, o viajante resolveu ajudar o coitado do condutor e quem acabou virando o coitado foi o próprio passageiro

Magno Oliver - 25 de abril de 2025

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasi)

Trabalhar como motorista de aplicativo não é simples e precisa ter muito jogo de cintura para lidar com as adversidades.

Tem um ditado popular que é muito conhecido entre as pessoas hoje em dia e faz muito sentido pro caso a seguir: “Está duro, dorme”. Ou seja, não tem dinheiro, não saia de casa!

E para um motorista de aplicativo que estava nessa situação, o ditado popular acabou fazendo efeito literalmente na vida dele.

Assim, o que era para ser um dia tranquilo de fazer a sua corrida e voltar para casa, acabou saindo um pouco do controle.

Motorista de app surpreende passageiro com atitude inusitada: “garantiu a aposentadoria até a terceira geração”

Uma história inusitada e com desfecho triste bombou nas redes sociais e foi parar no Instagram do perfil do @uberdepre.

Um passageiro acabou tendo o dia estragado por conta de uma boa ação que resolveu fazer para ajudar um motorista de aplicativo. E no final ele mesmo quem acabou se dando mal.

Isso porque um passageiro publicou um relato de que foi pedir um Uber na saída do trabalho e o motorista acabou dando um golpe nele.

“Fui pedir um Uber hoje na saída do trampo, o Uber me pediu R$ 9,00 para pagar a gasolina (estranhei, mas fiz por ser R$ 9)”, disse ele no início da postagem.

E continuou: “Ele cancelou a corrida e me ROUBOU R$ 9,00. ESTÁ DURO DORME, IRMÃO”. O passageiro foi roubado e não teve como reaver o dinheiro de volta.

“Gente, vocês são brasileiros e ainda caem numa dessa de pagar antes”, disse uma seguidora nos comentários.

“Banimento por causa de R$ 9? Pede demissão, irmão. Registra o BO e faz ele responder por estelionato e roubo!”, alertou outro seguidor nos comentários.

Confira a publicação da postagem na íntegra:

