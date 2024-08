Homem realiza sonho ao ver filha seguindo a mesma profissão que ele: “maior honra para um pai”

Railane dos Santos precisou sair muito cedo de casa para se profissionalizar na área e, agora, deseja ""retribuir tudo" à família

Thiago Alonso - 11 de agosto de 2024

Railane e o pai Rolmi dos Santos. (Foto: Captura/Youtube)

Com a chegada do Dia dos Pais, muitos esperam presentes e celebrações especiais. No entanto, um homem, de Campestre de Goiás, recebeu algo ainda mais significativo: a filha decidiu seguir a mesma profissão que ele.

Emocionado, Raomi dos Santos afirmou ter um “sonho realizado”, ao ver a jovem seguindo os passos dele.

Formada em zootecnia, Railane dos Santos não herdou somente o sobrenome, como também foi influenciada pelo pai, que a criou em um sítio na zona rural do município, a 58 km da capital.

Em entrevista ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), a jovem compartilhou que, apesar da orientação familiar, sempre foi encorajada a buscar a própria independência desde cedo.

“Eu costumo brincar que o meu umbigo foi enterrado aqui, literalmente no cantinho do curral. Meu pai não queria que eu me afastasse dessa rotina, ele queria que eu seguisse esse caminho”, contou.

Uma das atividades favoritas de Railane era observar o pai trabalhando com o gado leiteiro, desenvolvendo uma paixão pela profissão.

No entanto, com o tempo, os pais precisaram se afastar para que a jovem pudesse seguir os sonhos e se especializar.

“Eles disseram: ‘você vai estudar e seguir a nossa carreira’. Foi quando fiz o técnico em agropecuária e depois cursei zootecnia”, explicou.

Ao retornar, a jovem utilizou a fazenda da família para aplicar todo o conhecimento adquirido.

“Quando comecei a ver os resultados, decidi que queria seguir os mesmos passos”, disse.

Para continuar a seguir a jornada de independência, já na vida a adulta, Railane precisou, mais uma vez, se afastar dos pais.

“Um dos maiores desafios dessa independência é sair para trabalhar e buscar objetivos longe da família. Sinto falta dos almoços de domingo, do frango caipira e da gueiroba. Eles são toda a minha estrutura, não apenas a base, mas a estrutura mesmo”, destacou.

Apesar dos desafios, Railane pretende voltar para a propriedade assim que concluir os planos para “retribuir tudo que meu pai fez por mim”.

“Tudo que a gente fez foi para isso: ver a filha seguir a carreira com a gente. Isso é uma honra para um pai”, agradeceu o pai, emocionado..