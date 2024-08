Um dia antes de acidente, avião fez viagem de Goiás a São Paulo e passageiros relataram problemas

Pessoas reclamaram de adiamentos na decolagem por questões de segurança

Thiago Alonso - 11 de agosto de 2024

Avião da Voepass havia pousado em Rio Verde um dia antes do acidente. (Foto: Reprodução)

Um grupo de passageiros de Rio Verde que voou no avião ATR-72 da Voepass, um dia antes do acidente que matou 62 pessoas, em Vinhedo (SP), relatou uma série de problemas na viagem.

A aeronave pousou às 11h30 no Aeroporto General Leite de Castro, no município do Sudoeste goiano, e decolou com destino a Guarulhos (SP) por volta do meio-dia de quinta-feira (08).

À TV Anhanguera, pessoas relataram que, antes da decolagem, foram identificados problemas com o peso das bagagens, que, mesmo após terem sido aferidas previamente, ultrapassaram o limite permitido para voo, sendo necessário adiar a decolagem para refazer o procedimento.

Já dentro do avião, passageiros reclamaram do calor extremo, devido a uma falha no ar-condicionado.

“Estava bem quente. Eu até me assustei porque, geralmente, quando você entra dentro do voo, está tudo preparado para receber [os passageiros]. Foi esfriar no finalzinho, chegando em Guarulhos”, contou a empreendedora Ângela Espíndola, que embarcou no ATR-72.

Já o servidor público Cleiton Feitosa, relatou ter tomado um “banho de suor” devido ao calor “insuportável” dentro da aeronave.

“Ele estava todo suado. Não era suado de suor normal. Ele estava tomando um ‘banho de suor’, porque dentro do avião o calor estava insuportável”, contou o passageiro.

Apesar dos contratempos, a viagem ocorreu bem, pousando em Guarulhos como planejado e, posteriormente, retornando para Goiás.

Na sexta-feira (09), dia seguinte após decolar de Rio Verde, em Goiás, o ATR-72 saiu de Cascavel (PR) e caiu em um condomínio em Vinhedo, no interior de São Paulo. Todas as 62 pessoas que estavam a bordo morreram.