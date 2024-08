Gomide ganharia de Márcio e Eerizania em eventual segundo turno, mostra pesquisa Voga/Rádio São Francisco

Foram simulados três cenários envolvendo os nomes mais bem colocados à Prefeitura de Anápolis

Pedro Hara - 12 de agosto de 2024

Gomide, Márcio Corrêa e Eerizania Freitas. (Foto: Divulgação)

Divulgada nesta segunda-feira (12), a pesquisa Voga/São Francisco simulou três cenários de segundo turno com Antônio Gomide (PT), Márcio Corrêa (PL) e Eerizania Freitas (UB).

Na primeira possibilidade, o petista vence o suplente de deputado federal, com 47,13% contra 32,88%.

Diante de Eerizania, o deputado estadual ganha com uma margem de 30% de diferença, sendo 48% para Gomide e 17,88% para a candidata apoiada por Roberto Naves (Republicanos).

Houve também uma simulação de segundo turno envolvendo Márcio e Eerizania, onde o escolhido do PL leva a melhor, com 35,13% dos votos contra 14,63% da postulante do União Brasil.

A pedido da Rádio São Francisco, o Instituto Voga entrevistou 800 eleitores de Anápolis entre os dias 06 e 09 de agosto.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) com o número GO-01922/2024.

O levantamento possui um grau de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.