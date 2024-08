Placa chama atenção de motoristas que pegam a estrada no interior de Goiás

Flagra foi feito na zona rural de Crixás e trazia outras informações incomuns

Samuel Leão - 12 de agosto de 2024

Placa foi encontrada na zona rural de Crixás e chamou a atenção de motoristas. (Foto: @oliviaproencafotografias)

Nas cidades, a maioria das placas carrega orientações aos motoristas sobre quais práticas são proibidas ou permitidas em cada via, direções de avenidas principais, pontos turísticos ou propagandas. Essa realidade, tão comum ao dia-a-dia dos goianos que vivem em centros urbanos, é diferente na zona rural, gerando “pérolas” em vias não asfaltadas.

Em Crixás, cidade a cerca de 300 km de Goiânia, um informe chamou a atenção de motoristas que passaram por uma estrada rural. Isso porque, ao invés de indicar localidades, a sinalização apontava nomes de moradores da região.

Logo no topo, uma seta aponta para o lado direito da pista, informando que para aquele lado fica a propriedade do “Inacinho”, supostamente um apelido carinhoso dado para algum morador. Além dele, o chamado “Zé do Ônibus”, o qual possivelmente trabalha ou trabalhou com transporte de pessoas, também mora na mesma direção.

Além das duas orientações, para o lado oposto, são indicados outros moradores. Em direção à esquerda, consta o nome “Baixinho”, novamente o apelido de algum local.

Depois dele, uma mulher chamada Justina também mora na mesma direção e, por fim, outro Zé. Desta vez, o José em questão não teve o nome sucedido pela ocupação que desempenha, e sim pelo próprio sobrenome, com a placa sinalizando a casa do “Zé Pereira”.

Além de orientar diversos condutores que circulam pela região, facilitando o percurso ao destino pretendido, a chapa de metal preenchida com letras divertiu uma mulher que passava pela região, que registrou uma foto e brincou na legenda, dizendo: “Fale que você foi ao interior sem dizer que foi ao interior”.