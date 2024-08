Placa chama atenção de motoristas que andam por Anápolis

Kombi VW circula pela cidade com informe um tanto duvidoso

Samuel Leão - 06 de agosto de 2024

Kombi surpreende motorista por placa inusitada. (Foto: Samuel Leão)

Rodando pelas ruas de Anápolis, uma VW Kombi chamou a atenção dos motoristas por carregar uma placa inusitada na traseira. O anúncio, colocado sobre a tampa do porta-malas, tinha uma informação um tanto duvidosa.

Com os dizeres “lotação máxima”, o cartaz afirma que o veículo seria capaz de comportar 1 mil pessoas – o que contraria o máximo permitido neste tipo de automóvel, que carrega até 08 pessoas, além do motorista.

Para se ter uma ideia, a quantidade dita na placa seria mais eficiente que um ônibus, de dois andares, ou até um Boeing – aeronave que costuma levar cerca de 400 pessoas.

História por trás



O Portal 6 conseguiu entrar em contato com o proprietário do veículo, Cleomar Toledo, de 45 anos. Ele, que é nascido e criado em Anápolis, revelou que a motivação do adesivo.

“Na época dos Trapalhões, o Didi tinha um fusca que, quando ele abria a porta, não parava mais de sair gente. Resolvi colocar a placa na Kombi em referência, e tem gente que até pergunta se cabe mesmo, aí eu respondo que sim, fora o motorista ainda”, brincou.

Dono do automóvel há cerca de dois anos, ele afirma já ter levado muita gente no veículo e se diverte explicando que “o difícil é reunir mil pessoas para testar se cabe”.

“O tempo todo eu vejo gente tirando fotos, fazendo vídeos. Um influencer postou, recentemente, que Kombi em Anápolis é igual coração de mãe. Muita gente já conhece ela” diz.