Entre idas e vindas, paradas inusitadas e passageiros o dia inteiro, o faturamento do querido impressionou os internautas

Magno Oliver - 13 de agosto de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / Uberdepre)

Quanto é o seu faturamento numa segunda-feira de trabalho como motorista de aplicativo, você já chegou a calcular? Conseguir uma renda extra trabalhando na área tem sido alternativa para muitos brasileiros.

Os serviços de transporte de passageiros por motorista de aplicativo, como a Uber, são uma das modalidades de locomoção mais utilizadas no Brasil atualmente.

Com a grande quantidade de passageiros que utilizam o serviço, muitas são as histórias curiosas, engraçadas, inusitadas e até mesmo surpreendentes que acontecem com os motoristas de aplicativos.

Assim, a rotina de um dia de trabalho de um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais e os seguidores ficaram impressionados com o seu faturamento

Motorista de aplicativo mostra quanto consegue ganhar em apenas um dia de trabalho

Um motorista de transporte de passageiros no Instagram do @uberdepre viralizou nas redes sociais. O querido aparece compartilhando o faturamento e as coisas que aconteciam com ele durante o expediente.

No vídeo, ele começa a rotina logo às 05h20 da manhã, passando por lugares diferentes, abastecendo, pegando passageiros em vários lugares e fazendo uma pausa para o treino na academia .

Um detalhe que chama a atenção é a irreverência do trabalhador durante os trajetos e o modo como ele narra cada história de viagem.

Em um momento do vídeo ele até chega a divulgar uma utilidade pública para os seguidores informando o preço de um chopp por R$ 11,00.

Ao final do expediente, dado como encerrado por ele às 19h55, ele mostra no visor o dia com 26 viagens concluídas.

Como a Uber limita as horas de trabalho de um motorista parceiro em 12 horas, ele mostra o total de faturamento arrecadado de R$476,72.

Confira o vídeo completo com a rotina do querido:

