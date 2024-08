Professor acusado de assediar alunas faz ameaças em grupo de WhatsApp e é questionado por Reitor

"A universidade reagirá contra qualquer tema sombrio", diz mensagem de Antônio Cruvinel

Pedro Hara - 13 de agosto de 2024

Imagem mostra conversa de grupo de colaboradores da UEG. (Foto: Reprodução)

Rápidas teve acesso a prints de WhatsApp do grupo de docentes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) onde o professor Antônio Carlos Severo Menezes, acusado de assediar alunas da instituição, faz ameaças aos integrantes.

‘Tempos sombrios virão! O plantio é livre, mas a colheita é certa! É hora de colherem o que plantarem! O pior inimigo da UEG é a própria UEG. Bom final de semana a todos”, diz a mensagem do professor.

Pouco tempo depois, o reitor da instituição, Antônio Cruvinel, apareceu no grupo e questionou Antônio Carlos acerca do teor das frases compartilhadas no grupo.

“Eu preciso aqui pedir explicações sobre o tom desta mensagem. Tenho convicção que não é uma ameaça. A universidade reagirá contra qualquer tema sombrio”, diz.

Após quase um ano afastado da docência, Antônio Carlos Severo Menezes voltará a dar aula na UEG a partir do próximo dia 17 de agosto. A situação foi divulgada com exclusividade pelo Portal 6, que revelou ainda o medo de estudantes da instituição com o retorno do professor.