Esses são os signos mais infiéis e devem aprender uma lição ainda em 2024

Não que seja uma sina horrível, mas essas pessoas têm muita dificuldade em se manter em rotinas entediantes

Gabriella Licia - 14 de agosto de 2024

Casal deitado na cama. (Foto: Ilustração/Pexels/ Ron Lach)

Você já ouviu falar sobre quais os signos mais infiéis e que levam consigo altas chances de magoar uma pessoa próxima? Pois é, existem alguns que podem ser particularmente desafiadores de se lidar.

Não que seja uma sina horrível, mas essas pessoas têm muita dificuldade em se manter em rotinas entediantes. Isso porque valorizam a liberdade, gostam de conhecer novas pessoas e, é claro, de viver novas experiências.

Isso não significa que esses signos não tenham caráter. Muito pelo contrário! Eles têm uma personalidade bastante forte. O problema muitas vezes é a falta de comunicação que afeta muitos relacionamentos. O resultado, inevitavelmente, pode ser a traição.

Se você está curioso e quer saber quais são esses signos e como lidar com essas pessoas, confira a lista a seguir.

Esses são os signos mais infiéis e devem aprender uma lição ainda em 2024:

1. Gêmeos

A fama de traidor que acompanha alguns signos não é novidade para os geminianos. Isso se deve ao espírito extremamente livre desses nativos. Aqueles que têm Sol, Lua ou Vênus em Gêmeos podem demonstrar uma tendência maior à infidelidade.

Isso não significa, necessariamente, que eles sejam desonestos, mas sim que possuem uma necessidade genuína de novas interações, experiências inovadoras e uma vida cheia de dinamismo.

Portanto, ao se envolver com um geminiano, é importante manter um diálogo aberto e honesto sobre esses desejos particulares.

Além disso, a traição também pode acontecer no âmbito da amizade, já que eles não conseguem guardar tantos segredos.

2. Libra

Os librianos, também curiosos e dinâmicos, têm uma sedução natural que os acompanha. Muitas vezes, sem perceber, acabam atraindo a admiração de muitos antes mesmo de agirem conscientemente para isso.

Além disso, essa condição alimenta o ego do libriano, que gosta de se sentir desejado. Como resultado, eles podem nutrir relações extraconjugais e acabar ferindo os parceiros.

É aconselhável pensar duas vezes antes de se deixar levar pelas palavras encantadoras desses nativos.

3. Peixes

Por último na lista dos signos mais infiéis, os piscianos podem ter dificuldades consideráveis com a fidelidade. Isso ocorre porque eles agem baseado, quase que exclusivamente, nas emoções, por serem regidos pelo elemento água.

Piscianos podem se apaixonar rapidamente e perder o interesse com a mesma velocidade. Durante um relacionamento, as chances de um pisciano trair são significativas, especialmente no calor do momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias em tempo real!